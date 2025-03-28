觀光熱潮與投資商機並進 定期布局日股正當時

日本正迎來一波前所未有的經濟轉機，匯集多重利多因素，吸引全球投資者目光，根據日本國家旅遊局（JNTO）統計，2025年2月訪日旅客首次突破300萬人次，較去年同期成長約17%，創下同期歷史新高，也為將於4月13日開幕的大阪。關西世博會預熱。「股神」巴菲特的波克夏公司也看好日股前景，符合預期增加日本五大商社持股，持股比例已接近10%。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊指出，在全球地緣政治變動中，日本展現出卓越的經濟韌性，重點投資聚焦日本工業、科技、金融及醫療等產業，受惠於高度內需及關稅政策影響程度低因素，有助於提升日股成長動能。

日本經濟正在走強，日本企業獲利成長且企業治理持續改善，日本最大工會聯盟公布2025年首輪「春鬥」調薪協商結果，平均調薪幅度達5.46%，創下近三十年來新高，日本企業持續釋放的「企業治理」改革紅利，應有助已連續兩年上漲的日本股市漲勢持續延續。兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日股短期雖面臨美國政策、利率走向及區域政治風險的擔憂，外部環境雖尚存不確定性，但日本經濟和股市漲勢持續，現階段適合採取單筆分批進場或定期定額的投資策略，參與日本優勢產業漲幅機會，追求報酬同時仍須審慎評估自身投資風險屬性，並確實作好財務規劃與風險評估。