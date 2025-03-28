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統一台股主動式ETF獲准募集 明星級經理人與投顧專家將與投資人面對面

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信五檔台股基金成立以來績效逾 2000%。(資料來源：晨星)
統一投信五檔台股基金成立以來績效逾 2000%。(資料來源：晨星)

本土投信第一檔台股主動式ETF要來了！主動式投資專家統一投信將推出統一台股增長主動式ETF，已取得基金核准函，預計5月7至9日開始募集繳款，每股發行價10元。為讓投資人更認識主動式ETF，落實普惠金融，統一投信4月21日起舉辦十場投資說明會，全台走透透與投資人面對面。

統一投信以股票型基金金獎團隊聞名，在基金經理人靈活精準的操盤實力下，統一投信主動式基金有口皆碑，素有「高淨值製造機」的美譽。並反映在基金優異的績效表現，據晨星統計至2月底，旗下共有統一奔騰、統一黑馬、統一全天候、統一統信、統一龍馬等五檔基金，成立以來為投資人創造超過2,000％的累積報酬率。

統一投信總管理資產規模逾4,500億元，主動股票投資部位占比近六成，其中，台股主動式基金規模市場排名第二，是主動為本的投信公司。主動式ETF問世，讓台股投資全新升級，統一投信也將優質的投研經驗導入主動式ETF，推出代表作的統一台股增長主動式ETF，擬任經理人為統一奔騰基金經理人陳釧瑤。

統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業理念，要帶領投資人「化被動為主動」，將於4月21日起一連舉辦10場講座，主題為《豹躍台股．主動迎擊》，由統一台股增長主動式ETF擬任經理人陳釧瑤、統一投顧董事長黎方國，深度解析台股展望，以獵豹之姿掌握趨勢脈動。同時，介紹即將推出的統一台股增長主動式ETF，作為追求台股超額報酬的新選擇。

ETF 台股

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統一台股主動式ETF 准募

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