運用累積級別基金 創造穩定現金流

美國總統川普一連串的政策，打亂股市原本向上的步伐，並引發經濟衰退及降息的疑慮。與美股連動極高的台股未來動向如何觀察？國人偏愛配息，尤其鍾愛高股息產品，在當前的投資環境下，要如何規劃才能打造更有力的現金流？「鉅亨買基金」近日攜手國泰投信，舉辦「台股、現金流，主動尚勇」說明會，並邀請基金教母蕭碧燕，分享2025年市場展望，以及鉅亨買基金的旗艦投資方案「超底王」與「自由Pay」設定訣竅，為打造高效現金流提供解方。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭分析，從統計數據來看，股票基金長績效亮眼，但投資人若想要挑有配息級別、且配息率符合需求的台股基金，選擇很少。解決方案正是「鉅亨自由Pay」，也就是運用累積級別基金，設定每月提領金額與時間的自動化機制，不僅能創造穩定現金流，還能彈性掌控資金運用。

「鉅亨自由Pay」還具備下檔風險控制機制，避免本金遭大量提領。值得一提的是，取得現金流是提領機制，而非配息，可免除配息所衍生的課稅問題與二代健保補充保費，且境內基金的資本利得具有免稅優勢。換句話說，自由Pay機制不僅讓投資人擁有更大的自主權，也拓展可選擇的基金範圍。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢強調，2025上半年投資不宜躁進，可採定期定額進場。美國總統川普上任後，陸續推動關稅政策、擴大稅基、削減政府預算等，力圖解決美國債務問題。由於美國長期以來消費需求高、製造業發展不足，川普的策略是犧牲部分消費，以提振製造業。這種結構調整，將使上半年維持震盪整理格局，但若減稅政策落地，則有望帶動下半年股市回溫。

川普政府大力支持 AI 發展，並啟動美國史上最大規模、金額達5,000億美元的AI計畫「星際之門」。台灣在AI領域擁有深厚的基礎，包括半導體產業的40年生態系優勢，以及物聯網（IoT）、高效能運算（HPC）等技術的成熟應用。因此，在台股震盪期間，投資人可持續定期定額累積單位數，等待市場回升後迎接潛在獲利機會。

如何用基金完成滿意的退休？蕭碧燕建議分三個階段，第一是從出生到青年階段，採定期定額投資，並透過「基金養基金」策略，將獲利資金再投入市場，擴大資產池；第二是壯年階段，開始配置入息型基金，但仍須保留部分資產進行資本利得投資，以確保資金成長。到了老年階段，依靠入息型基金提供生活費，未使用的資本可持續投資，必要時贖回資本利得資產。

蕭碧燕表示，打造退休金不能僅依賴配息基金，還需搭配可累積資本利得的投資，才能有效擴大資產規模。推薦投資人善用類似「超底王」等逢低加碼機制，先透過定期定額紀律投資，並在市場拉回時自動逢低加碼，以加速累積單位數。此外，可利用系統的試算功能，預估自身可接受的觸發加碼次數，並設定加碼上限，控管資金並打造最適合自己的投資策略。

至於累積資本利得的投資標的如何選？蕭碧燕建議，選擇具備熊市短、牛市長，並能持續創新高的「一軍基金」，包括台股、美股及科技基金，不過仍提醒避免標的過度分散，才能有效管理。