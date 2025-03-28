金鑽獎得獎基金出爐 國泰投信勇奪五大獎

全台基金投資人數逾1,500萬，基金投資是國人信賴的理財工具之一，台北金融研究發展基金會主辦的國內基金大獎「第28屆傑出基金金鑽獎」揭曉獲獎基金，國泰投信旗下三檔共同基金及二檔ETF脫穎而出，勇奪國內基金獎、海外基金獎及ETF基金大獎等，總計抱回五項大獎，成為投信業最大贏家。

金鑽獎邁入第28屆，為台灣最具歷史的基金獎項，由多位產官學專家擔任評審團，選拔標竿品牌及表現傑出的各類別基金。國泰投信旗下的國泰永續高股息（00878）、國泰台灣高股息基金連續兩年分別榮獲ETF和國內基金獎；國泰豐益債券組合基金連續三屆獲得海外基金獎、國泰大中華基金首次獲得海外基金獎；國泰費城半導體（00830）則連續三屆榮獲ETF大獎，以驚人實力抱回多座獎盃。

國泰投信總經理張雍川親自帶領得獎經理人團隊出席頒獎典禮，張雍川表示，國泰投信在台灣立足25年以來，培養百位專業投研團隊，面對市場多空挑戰，始終站在最前線為投資人創造投資價值。國泰投信多檔基金及ETF經歷金融市場起伏考驗，是投資人的理財好夥伴，連續多年在金鑽獎獲得評審團肯定，國泰投信備感榮幸，這也是對國泰最大的鼓勵和加分，未來將持續秉持敬業以及嚴謹負責的態度，為投資人超前部署，實現財務目標。

張雍川提到，近期因國際局勢影響，金融市場出現震盪，但台灣市場實力堅強，看好長線向上趨勢不變，投資人應堅定投資步伐，才有機會養大資產，捕捉財富成長機會。

國泰投信表示，攜手投資人走過四分之一個世紀，多年來達成多項重要里程碑，總資產管理規模突破新台幣2.2兆，00878已蟬聯兩屆金鑽獎，根據集保結算所最新資料統計，α世代（0-11歲）、Z世代（12-27歲）及Y世代（28-43歲），持股人數第一名的標的皆為00878，同時也是史上最快規模突破4千億元的ETF，「國民ETF」之稱實至名歸。

00878基金經理人游日傑指出，00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，並依據公司治理、行業關鍵因素、風險量化及鎖定產業龍頭等關鍵要素，篩選出優質台股領導企業，此外，00878也落實風險分散，在產業配置上不會過度倚重單一個股，布局電腦及周邊設備、半導體、金融保險族群各佔兩成左右，科技類股扮演上攻角色，不會錯過AI成長趨勢；還有金融股可調節投資組合波動，具備產業輪動的多重優勢。

除了台股深具投資潛力，國泰投信也看好美國市場，00830替投資人打包美國掛牌上、中、下游半導體龍頭企業，深具AI爆發潛力的國泰費城半導體是許多人的口袋名單，旗下成分股包括輝達（NVIDIA）、博通、台積電ADR、超微（AMD）、英特爾等科技巨頭，3月以來日均成交量逾1.5萬張，00830最新受益人數突破9萬人，為熱門海外科技型ETF。

00830基金經理人李翰林表示，日前輝達GTC大會圓滿落幕，黃仁勳展示了一系列新品，包含最新GB300系列、Blackwell Ultra GPU晶片、個人超級電腦DGX Spark以及搭載最新人形機器人基礎模型，鞏固輝達在全球AI產業的領導地位，也足見AI發展趨勢勢不可擋，黃仁勳點名機器人時代來臨，投資不能沒有AI，若擔憂科技族群波動較有感，可採定期定額及逢低加碼的投資心法，打造投資微笑曲線。

除了00878和00830獲得評審團青睞，國泰投信指出，積極型的投資人，更可善用主動式基金，由經理人團隊發揮主動優勢，根據市場變化機動性操盤，動態調整投資組合，及時掌握產業趨勢。這次榮獲國內基金獎殊榮的主動型基金國泰台灣高股息基金更是國泰投信旗下的王牌之一，產業配置在半導體族群，加上電子電腦及周邊設備、金融保險類股等。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，基金選股邏輯在於鎖定具有高成長潛力、或有能力配發股息的企業為主，雖然基金名稱中有「高股息」三個字，但策略與高股息ETF大有不同，會避開多檔ETF追捧的個股，挖掘台灣市場的隱形冠軍，從價值面找出被低估的企業，成立以來始終是基金的人氣排行。

國泰投信致力於拓展商品多元性，提供投資人更全面的選擇，國泰大中華基金經理人林靜怡指出，基金聚焦以中概股為核心，精選營運穩定的企業，同時兼具獲利表現佳、已開始回收獲利、或具有投資中國大陸前瞻策略規劃的產業個股，在投資組合中保留彈性，適時搭配具國際知名度、競爭力及成長性之非中概股，追求資本收益最大化。

債券市場受到美國經濟前景不明、股市波動加大、降息趨勢明顯，許多投資人傾向將資金轉至債市避險，國泰豐益債券組合基金採取「核心+衛星」的投資策略，以投資等級債、非投資等級債及新興市場債三大類債券資產為主，依市況靈活調整三大類資產布局比重，以期在不同市況把握票息累積及資本利得的空間。投資團隊隨時觀察經濟指標、利率走勢及各類資產基本面及評價變化，即時做出靈活調整，掌握債券市場的輪動契機，已連續三屆榮獲金鑽獎肯定。