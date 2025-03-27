投保中心提起訴訟 要解任程泰兩董事
工具機大廠程泰（1583）昨（27）日發布重訊指出，接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，投保中心依投保法相關規定對該公司董事長楊德華、董事楊德生提起解任董事職務訴訟。
程泰方面則回應已委請律師研議評估後續處理方式，目前公司營運正常，對財務業務並無重大影響。
據了解，去年8月間，程泰和亞崴機電遭檢調單位至公司進行搜索調查，當時程泰與亞崴並未說明檢調單位搜索原因，僅表示公司將全力配合檢調單位。公司當時也強調營運一切正常，搜索事件對公司財務業務無重大影響。
程泰去年因匯兌收益及業外轉投資收益，累計稅後純益12.55億元、年增76%，每股純益（EPS）11.37元，獲利數字創歷史新高紀錄，也是工具機類股獲利王。跨入今年，程泰接單也升溫，在手訂單約6億元。
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