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央行揭密 外匯存底逾九成為美債

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行副總裁朱美麗昨（27）日赴立法院報告首度透露，我國外匯存底裡高達92%為美債。聯合報系資料照
中央銀行副總裁朱美麗昨（27）日赴立法院報告首度透露，我國外匯存底裡高達92%為美債。聯合報系資料照

中央銀行副總裁朱美麗昨（27）日赴立法院報告首度透露，我國外匯存底裡高達92%為美債，且以美國公債為主。截至今年2月底，我國外匯存底金額為5,775.84億美元，推算其中應有5,300億美元為美債。

朱美麗昨天赴立法院進行專題報告時，立委賴士葆拋出「新台幣匯率升值，降低對美貿易順差」的構想；賴士葆說，只要新台幣匯率升值10%，對美貿易順差也會減少10%，此舉是否可行？

央行副總裁朱美麗談話重點
央行副總裁朱美麗談話重點

朱美麗回應，對進口貿易而言確實如此，但還要考慮金融市場穩定性、會引起資金移動，這也是我們要考量的。

賴士葆追問，「美國總統川普也希望美元弱勢、其他國家貨幣不要貶值」，朱美麗表示，「川普政策具有不確定性，像是希望維持美元利率維持在比較高的水準，導致美元升值（註：新台幣等其他貨幣會貶值）。」

外匯存底資產配置向來是央行機密之一；昨天在立委羅明才詢問下，朱美麗首度透露，我國外匯存底裡美債占比高達92%；央行曾指出，外匯存底是以持有安全性佳及流動性高的美國公債為主，且多持有至到期。

昨天多名立委關注，美國關稅政策是否會影響新台幣匯率走勢，朱美麗表示，新台幣匯率是由市場供需決定，央行只有在突發因素、考慮到穩定性時，才會進場調節。

朱美麗還說，近期新台幣趨貶，主要是美股與台股之間的連動關係，外資將過去獲利匯一大部分出去，但外資也會跟隨市場波動調整，最近波動較大是因為外資匯出，或許外資未來也會再匯進台灣，那時匯市方向又會相反，很難說新台幣匯率未來一定會貶值或升值。

對於川普政策不確定性衝擊台股，朱美麗解釋，台股和美股連動較大的是科技股，但台灣科技股具有競爭力，且台灣股票市場在亞洲金融市場中，深度和廣度都比較足夠，川普不確定性會導致波動，但待政策明朗後，應該會回復原有狀態。

台幣匯率 新台幣

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