一銀 卓越績效抱回八獎

第一銀行連續第17年獲得「信保金質獎-績優總行」，三度榮獲「綠色授信推動獎」，也獲頒「疫後振興獎-金融機構組」、「0403重建相挺獎」、「協處企業獎」、「送保案件催收績效優良獎」等八大獎項殊榮，再奪金融機構之冠。

中小企業信用保證基金昨（27）日舉行「2025中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人暨花蓮地震重建相挺獎頒獎典禮」，會中表揚金融機構及授信經理人積極運用信保機制協助中小企業取得融資，對於促進經濟發展及社會安定，發揮相當大的功效。而第一銀行獲多項肯定，專業銀行形象深植人心。

第一銀行為中小企業提供全方位金融支持，截至2024年底，中小企業放款已連續15年蟬聯龍頭寶座，且全年度送保承作量位居同業之冠，充分善用信用保證機制力促客戶取得營運及轉型資金；今年再度榮獲「信保金質獎」，意即同一企業保證融資總額度將可額外增加5,000萬元，換言之，第一銀行行同一企業的保證融資額度至少可達2億元，是給予客戶的實質獎勵。

為進一步提升中小微企業競爭力，第一銀行配合經濟部推動「中小微企業多元發展專案貸款」，提供雇用員工數30人以下之每一申貸事業額度最高3,500萬元，並搭配信保基金保證成數最高十成，全力扶植中小微企業轉型升級；同時，為協助企業低碳轉型，第一銀行提供多項綠色融資優惠貸款，包含「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」、「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」等各式優惠融資，希望藉由提供優惠利率融資專案，攜手企業邁向淨零轉型。

展望未來，第一銀行將持續以客戶需求為導向，在企業創業、成長、轉型、國際化等各階段，持續發揮專業銀行優勢及擴大金融業永續影響力，結合各產業企業夥伴的力量，打造綠色金融永續未來。