彰銀 挺中小企創佳績

彰化銀行（2801）力挺中小企業，積極辦理信保基金業務備受肯定，今年榮獲「信保金質獎」、「疫後振興獎」、「低碳智慧獎」及「0403重建相挺獎」等殊榮，不僅肯定彰銀在中小企業融資領域的貢獻，更彰顯其在普惠金融的領導地位。

中小企業信用保證基金昨（27）日舉行「2025中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人暨花蓮地震重建相挺獎頒獎典禮」，表揚送保績優金融機構及經理人。

彰化銀行憑藉穩健的金融支持、數位化創新及完善的客戶服務，於激烈競爭中脫穎而出，勇奪2025信保金質獎，印證其持續以專業服務鼎力支持中小企業前進，是力挺中小企業成長的堅實後盾。

「信保金質獎」旨在表揚積極協助中小企業取得資金、推動經濟發展的優秀金融機構，於中小企業信用保證基金頒發各獎項中，可謂重中之重。

彰化銀行堅持「與企業共成長」的理念，積極配合政府各項中小企業發展政策，戮力馳援企業在不同發展階段的資金需求。隨著近年經濟環境變遷及數位科技快速發展，彰化銀行積極調整策略，透過商品服務之優化創新及數位轉型，提供更具彈性及高效率的服務方案，幫助眾多中小企業順利取得資金，拓展業務規模並提升競爭力。

彰化銀行除提供優質金融服務外，長期以來積極實踐企業社會責任，透過舉辦企業講座、產業交流會等活動，協助中小企業提升經營管理能力，並提供國際市場趨勢分析，幫助企業掌握商機，不僅展現在中小企業金融服務領域的專業能力，更體現該行對台灣經濟發展的實質貢獻。

彰化銀行建行邁入第120周年，將持續協助企業應對全球經濟變局，深化與中小企業信用保證基金合作，共同為中小企業注入更多成長動能，並結合金融科技優勢與永續經營理念，致力打造更加完善的金融生態環境，與企業攜手邁向共榮共好的未來。