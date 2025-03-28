國泰金控 公司治理蟬聯特優

國泰金控（2882）及旗下子公司力倡公司治理及永續金融綜效再下一城。中華公司治理協會26日舉辦「CG6014(2023)公司治理制度評量」授證典禮，國泰金控及旗下國泰人壽、國泰世華銀行四度蟬聯「特優」最高等級認證。

同時，並於「永續發展與治理」、「董事會職責履行」、「利害關係人權益尊重」三大構面獲評近滿分肯定。

中華公司治理協會「公司治理制度評量」，為全台首套公司治理制度之專業系統性檢視工具，已累積超過300餘家次上市（櫃）企業參與，「CG6014(2023)公司治理制度評量」共11家公司獲得特優認證，國泰即占三席，彰顯國泰在公司治理制度的健全度、有效性及可即時揭露資訊等企業優勢。

國泰金控積極建立及優化多元公司治理機制，不僅於董事會下設五個功能性委員會，並透過建立內控制度、風險管理及企業永續發展等治理方針，建構符合政府政策，並可接軌國際之公司治理制度。

國泰在董事會下設審計、薪資報酬、風險管理、公司治理暨提名及企業永續發展等委員會，透過訂定並定期檢討公司財務、內控及氣候風險評估治理等相關政策及制度，發揮董事專業職能。

國泰人壽為連續四度獲公司治理「特優」認證之唯一壽險公司，除提供透明的公司治理架構，亦透過組織再造，讓公司永續治理架構不斷與時俱進。

國泰人壽積極建置有效及透明公司治理架構，包括保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、保障保戶權益及尊重利害關係人權益、維持清償能力等行動方案。

國泰世華銀行落實One Bank經營思維，透過議合及推動多元金融服務，四度榮獲公司治理「特優」認證，為強化公司各項治理制度，分別在2022、2023年於董事會下設置審計委員會及永續發展委員會，實踐全球永續倡議，亦透過第三方評測機構定期評量及檢視落實情形，持續優化公司治理制度。