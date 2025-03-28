中信銀奪信保基金五獎

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）積極拓展中小企業融資業務，昨（27）日於經濟部、財團法人中小企業信用保證基金（簡稱「信保基金」）舉辦之「2025中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人暨花蓮地震重建相挺獎頒獎典禮」，獲頒五項大獎，備受肯定。

這五項大獎是「信保金質獎（授信經理人）」、「批保卓越獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域發展獎」及「送保案件催收績效優良獎」等。

經濟部政務次長何晉滄、金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）主任秘書林志吉及信保基金董事長魏明谷昨日擔任頒獎貴賓，中國信託銀行新興金融處副總經理吳宗書、商業金融處區域中心副總經理謝仲洋，及債權管理部副總經理陳秋良代表領獎。

台灣目前有逾167萬家中小企業，是台灣經濟與社會進步的關鍵力量，中信銀行持續擴大與信保基金合作，不斷精進徵審流程並積極開發金融產品，針對不同客戶設計不同額度架構，協助中小企業以成長為目標取得所需資金，位於偏鄉地區且符合資格的客戶，更可線上申請與視訊訪廠進而獲得營運資金。

中信銀行在批次保證業務表現優異，去年批次保證送保融資金額逾新台幣500億元，較2023年大幅成長45%，因而獲得「批保卓越獎」等五大獎項肯定。此外，截至2024年12月31日止，中信銀行對中小企業放款餘額已達新台幣3,944億元，較前一年放款餘額淨增加新台幣481億元，顯見中信銀行支持中小企業成長與發展不遺餘力。

依信保基金獎勵制度，中信銀行因榮獲「批保卓越獎」，將可額外提供單一企業之批次信用保證融資總額度5,000萬元，手續費並依下限0.2%收取，獲得「青創、新創暨微型事業相挺獎」則可額外提供單一中小企業最高保證融資總額度1,000萬元，與中信銀行往來之中小企業，將於融資額度、信保手續費率享優惠條件。

中信銀行致力成為最了解台灣中小企業的銀行，將持續深化與中小企業合作，透過完整且具競爭力的產品及跨境平臺，提供更優質的金融服務，協助企業提升競爭力，共同推動台灣經濟繁榮發展。