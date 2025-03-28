快訊

84.1公尺！ 台灣最高樹「大安溪倚天劍」 笑傲東亞

中信銀奪信保基金五獎

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中信銀行獲頒「信保金質獎（授信經理人）」、「批保卓越獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域發展獎」及「送保案件催收績效優良獎」等共五項大獎。中信銀行／提供
中信銀行獲頒「信保金質獎（授信經理人）」、「批保卓越獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域發展獎」及「送保案件催收績效優良獎」等共五項大獎。中信銀行／提供

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）積極拓展中小企業融資業務，昨（27）日於經濟部、財團法人中小企業信用保證基金（簡稱「信保基金」）舉辦之「2025中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人暨花蓮地震重建相挺獎頒獎典禮」，獲頒五項大獎，備受肯定。

這五項大獎是「信保金質獎（授信經理人）」、「批保卓越獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域發展獎」及「送保案件催收績效優良獎」等。

經濟部政務次長何晉滄、金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）主任秘書林志吉及信保基金董事長魏明谷昨日擔任頒獎貴賓，中國信託銀行新興金融處副總經理吳宗書、商業金融處區域中心副總經理謝仲洋，及債權管理部副總經理陳秋良代表領獎。

台灣目前有逾167萬家中小企業，是台灣經濟與社會進步的關鍵力量，中信銀行持續擴大與信保基金合作，不斷精進徵審流程並積極開發金融產品，針對不同客戶設計不同額度架構，協助中小企業以成長為目標取得所需資金，位於偏鄉地區且符合資格的客戶，更可線上申請與視訊訪廠進而獲得營運資金。

中信銀行在批次保證業務表現優異，去年批次保證送保融資金額逾新台幣500億元，較2023年大幅成長45%，因而獲得「批保卓越獎」等五大獎項肯定。此外，截至2024年12月31日止，中信銀行對中小企業放款餘額已達新台幣3,944億元，較前一年放款餘額淨增加新台幣481億元，顯見中信銀行支持中小企業成長與發展不遺餘力。

依信保基金獎勵制度，中信銀行因榮獲「批保卓越獎」，將可額外提供單一企業之批次信用保證融資總額度5,000萬元，手續費並依下限0.2%收取，獲得「青創、新創暨微型事業相挺獎」則可額外提供單一中小企業最高保證融資總額度1,000萬元，與中信銀行往來之中小企業，將於融資額度、信保手續費率享優惠條件。

中信銀行致力成為最了解台灣中小企業的銀行，將持續深化與中小企業合作，透過完整且具競爭力的產品及跨境平臺，提供更優質的金融服務，協助企業提升競爭力，共同推動台灣經濟繁榮發展。

中信銀行 中小企業 新台幣

延伸閱讀

台中銀連三年奪殊榮 獲頒信保基金「綠色授信推動獎」肯定

金控前高層被控內湖購地背信案 高院仍判他要賠8.93億元

中信躋身百大銀行品牌

調查：台灣今年高資產客戶數將逾81萬 債券最受關注

相關新聞

央行首度鬆口 我外匯存底美債占比92%

中央銀行副總裁朱美麗昨赴立法院財委會報告，首度透露我國外匯存底中高達百分之九十二為美債，且以美國公債為主。截至今年二月底...

「隱璞尋光計畫」金管會鼓勵創新案 將拜訪16家金融相關業者

金管會昨（27）日宣布啟動「隱璞尋光計畫」，將主動出擊拜訪12家金融業者、四家金融科技業者，藉此挖掘金融業創新潛力新案件...

國泰世華銀 十度獲最佳財管獎

國泰世華銀行繼年初榮獲國際財經權威媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）頒發「臺灣最佳財富管理銀行」殊榮...

保險業試辦案 第1季申請三件

保險業金融科技創新試辦申請案首季就有三件。保險局副局長蔡火炎說，今年首季有三件創新試辦申請案，要打破兩項藩籬，一、打破網...

壽險業2月賺224億元

2月台幣貶值，避險成本下降，使2月壽險業稅前盈餘224億元，連二紅，累計前二月賺545億元，單月和前二月同寫近三年同期新...

國泰金控 公司治理蟬聯特優

國泰金控及旗下子公司力倡公司治理及永續金融綜效再下一城。中華公司治理協會26日舉辦「CG6014(2023)公司治理制度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。