玉山 連六年獲金質獎

中小微型企業是台灣經濟發展的動力火車頭，玉山銀行運用信保機制協助中小企業取得融資，支持台灣中小企業發展，連續六年榮獲「信保金質獎-金融機構組」第一名、連續七年獲頒「批保卓越獎」。其中，玉山以實際行動支持台灣中小企業發展，連續20年榮獲「信保金質獎-績優總行」最高榮譽，再創台灣金融業最佳紀錄。

中小企業信用保證基金昨（27）日舉行「2025中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人暨花蓮地震重建相挺獎頒獎典禮」。

除了金融專業品質受肯定，玉山銀行還獲「信保金質獎-授信經理人」與「低碳智慧獎-送保融資金額組」、「0403重建相挺獎送保戶數-總行組」、「0403重建相挺獎送保戶數-分行組」等特別獎，肯定玉山銀行落實綠色轉型、重建振興、區域發展及照顧青創等之貢獻。

玉山銀行表示，面對全球經貿環境快速變化、歐美降息、製造業庫存逐漸去化、AI應用發展因素影響，玉山銀行戮力支持台灣中小企業成長茁壯，積極協助企業調整全球供應鏈布局，並與信保基金合作及結合政府資源，強化中小企業競爭力。另外，玉山目前已在海外11個國家地區設立33個海外據點，透過金融科技創新提供臺商完善的跨境金融服務。

此外，為協助中小企業淨零轉型，玉山銀行連續四年舉辦ESG永續倡議行動，號召超過400家國內外優質企業及醫療院所加入，共同立下實踐2050年淨零目標。

玉山銀行深耕中小企業，在各項評鑑均有傑出表現，包括連續五屆榮獲菁業獎最佳中小企業金融獎，獲得亞洲銀行家《The Asian Banker Taiwan》、財資雜誌《The Asset》、歐元雜誌《EuroMoney》、《亞洲金融》等台灣最佳中小企業銀行獎項肯定，未來持續整合金融與非金融服務及國內外資源，成為伴隨中小企業成長的最佳夥伴，共同邁向永續美好新未來。