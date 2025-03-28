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壽險業2月賺224億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

2月台幣貶值，避險成本下降，使2月壽險業稅前盈餘224億元，連二紅，累計前二月賺545億元，單月和前二月同寫近三年同期新高，法人認為，川普關稅新政使全球股市波動加劇，將壓抑壽險業實現股票資本利得空間，獲利前景有隱憂。

保險局副局長蔡火炎昨（27）日說，壽險業2月獲利月減30%，是因股市波動使投資收益減少，累計前二月年增3%，是業務承保利益增加。

數據顯示，壽險業2月國內外淨投資利益1,027億元，月減9.6%，其中國內淨投資利益就月減32%，壓縮壽險業實現資本利得空間。

3月台幣貶值、美債殖利率續持低檔，有助提升壽險業匯兌收益及舊債評價利益，但逆風是台美股市重挫，壽險業獲利難樂觀。

金管會公布2025年2月保險業獲利、淨值和匯兌成本。2月壽險、產險稅前盈餘各為224億和24億元，累計前二月保險業稅前盈餘605億元，年增3%。2月底壽險業淨值2兆6,400億元，月增453億元，是因金融資產評價增加245億及2月獲利增加所致。

2月台幣貶值0.4%，有龐大兌換利益，業者避險工具大宗CS（換匯）、NDF年化成本走低，2月業者避險比率也降到63.3%，三大利多帶動壽險業2月避險工具成本再降到227億元的逾兩年單月新低。

壽險業

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