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「隱璞尋光計畫」金管會鼓勵創新案 將拜訪16家金融相關業者

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

金管會昨（27）日宣布啟動「隱璞尋光計畫」，將主動出擊拜訪12家金融業者、四家金融科技業者，藉此挖掘金融業創新潛力新案件，並鼓勵業者申請創新實驗和業務試辦，「找璞玉」列車將在4月中啟航，每兩周拜訪一家業者，首站將鎖定台北富邦銀。

金管會「找璞玉」列車為期八個月，依序拜會12家金融業，北富銀後，是永豐金證、富壽、國泰世華銀、群益金鼎證（6005）、國壽、中信銀、好好證券、台壽、將來銀行、阿爾發投顧及富邦產險。訪談層級是業者創新部門主管。

金管會打破過往業者經內部篩選才申請的傳統模式，主動出擊挖掘創新潛力案件。

創新處長胡則華說，此舉有三大目的：釋放訊息、發掘案件、串聯資訊，讓金融業界知悉金管會重視金融科技發展，透過訪談串聯業界資源。

胡則華說，透過訪談列車可帶來三大效益，一、解決問題，協助業者克服法規、資金或人才等問題，二、促進合作，透過訪談交流以整合業界資源，促進產業鏈結，三、增進創新，讓過去因法規或內部決策未能落實的創新概念可重新浮現。

「隱璞尋光計畫」名稱寓意為發掘業界潛藏的金融科技「璞玉」，透過金管會指引與資源整合，盼讓這些創新概念得以顯露光芒，最終落地應用，促進金融科技產業進一步發展。

據金管會鎖定的12家金融業，都是積極且有意願做創新研發，或擁有金融科技專利授權業者，涵蓋四家銀行、三家證券、四家保險業、一家投顧，獨缺公股行庫，胡則華說，也歡迎公股主動聯繫。

金管會預計每兩周做一次訪談，每次拜訪一家業者，將與負責金融科技或創新發展部門主管與談。另四家金融科技業者將由創新園區推薦。

金管會有四大訪談議題，一、檢視未提出試辦業務的原因，是否因法規、資金或內部決策等，二、剖析創新挑戰，了解業者推動金融科技創新遭遇的困難點，三、未來金融科技創新發展方向，四、蒐集業者對金融科技發展的建議。胡則華說，訪談列車不會這一次就結束，還會有第二或第三階段，顯示金管會推動的「隱璞尋光計畫」不僅是一次業界訪談計畫，更是一項長期金融科技創新推動策略。

金管會 金融業 金融科技

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