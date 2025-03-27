華南永昌證券數位轉型有成 榮獲2025財富管理大獎

華南永昌證券深耕金融服務領域，憑藉卓越數位創新實力與市場影響力，獲得投資人與專業評審的一致肯定。今年榮獲「2025財訊財富管理大獎」，獲頒「最佳數位智能系統獎」殊榮。此次獲獎，再次彰顯華南永昌證券在數位金融領域的積極改革與創新，更顯示華南永昌證券在普惠金融上的堅持與實踐。

在數位金融加速發展的趨勢下，華南永昌證券不斷創新，積極運用先進科技驅動數位化轉型，2023年自主研發行動交易平台「華南e指沖APP 1.0」，提供七大核心功能，幫助投資人即時掌握市場動態，提升交易效率。 該平台一推出就受到市場熱烈迴響，短時間內即吸引大量投資人下載，並帶動顯著的行動交易增長。 為進一步滿足投資人需求，2024年華南e指沖APP升級至2.0版，新增了ETF成分股雙向查詢、下單自設拆單張數、閃電下單結合走勢圖、個人化推播、ETF新增持股推播通知等功能，全面提升交易靈活度與市場即時性，協助投資人迅速掌握市場脈絡。

秉持ESG永續發展理念，華南永昌證券積極推動數位服務，鼓勵投資人使用線上開戶，透過「一鍵多開」 讓新戶可同時開立證券戶及複委託帳戶，一站式申請開戶更便捷，提升開戶效率。此外，有鑑於市場對於海外投資需求日益增加，在今年下半年，華南e指沖3.0將全面整合複委託商品，同時提供雙幣交易服務，客戶可於交易時自由選擇使用台幣或外幣進行交割。此外，提供美港日股報價及複委託交易帳務功能，全球市場一手掌握。