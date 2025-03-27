華南永昌證券數位轉型有成 榮獲2025財富管理大獎
華南永昌證券深耕金融服務領域，憑藉卓越數位創新實力與市場影響力，獲得投資人與專業評審的一致肯定。今年榮獲「2025財訊財富管理大獎」，獲頒「最佳數位智能系統獎」殊榮。此次獲獎，再次彰顯華南永昌證券在數位金融領域的積極改革與創新，更顯示華南永昌證券在普惠金融上的堅持與實踐。
在數位金融加速發展的趨勢下，華南永昌證券不斷創新，積極運用先進科技驅動數位化轉型，2023年自主研發行動交易平台「華南e指沖APP 1.0」，提供七大核心功能，幫助投資人即時掌握市場動態，提升交易效率。 該平台一推出就受到市場熱烈迴響，短時間內即吸引大量投資人下載，並帶動顯著的行動交易增長。 為進一步滿足投資人需求，2024年華南e指沖APP升級至2.0版，新增了ETF成分股雙向查詢、下單自設拆單張數、閃電下單結合走勢圖、個人化推播、ETF新增持股推播通知等功能，全面提升交易靈活度與市場即時性，協助投資人迅速掌握市場脈絡。
秉持ESG永續發展理念，華南永昌證券積極推動數位服務，鼓勵投資人使用線上開戶，透過「一鍵多開」 讓新戶可同時開立證券戶及複委託帳戶，一站式申請開戶更便捷，提升開戶效率。此外，有鑑於市場對於海外投資需求日益增加，在今年下半年，華南e指沖3.0將全面整合複委託商品，同時提供雙幣交易服務，客戶可於交易時自由選擇使用台幣或外幣進行交割。此外，提供美港日股報價及複委託交易帳務功能，全球市場一手掌握。
華南永昌證券不僅致力於數位金融創新，更重視以客戶為核心的服務理念，華南永昌證券提供數位產品應用與市場趨勢的完整資訊，能夠即時應對市場變化，提供專業的數位投資解決方案。此外，透過數據分析、客戶分群與社群行銷，精準推送個人化投資資訊，強化與客戶的互動連結，進一步提升品牌專業形象。展望未來，華南永昌證券將持續深化數位金融創新，並以更智能化、多元化的投資服務，滿足市場需求，持續引領金融科技發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言