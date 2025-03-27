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凱基證券獲評審及客戶肯定 奪最佳財富管理五大獎

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券榮獲《財訊》2025財富管理大調查「最佳財富管理獎」、「最佳服務獎」、「最佳數位智能系統獎」、「最佳私人銀行獎」及「創新信託服務獎」等五項殊榮，秉持「不為產品找客戶，是為客戶找適合產品」理念，全方位滿足投資人財管與資產配置需求，贏得專業評審及客戶的信賴與肯定。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，凱基證券擁有最專業團隊，超過千位業務同仁具備財富管理相關證照，近日更打造首家全財管服務的天母貴賓理財中心，深入在地提供客戶媲美私人銀行等級的財富管理服務，致力滿足高資產客戶日益多元的理財需求。

不僅重視客戶對隱私保護的要求，打造兼具安全、隱密的高質感空間，同時落實公平待客理念，設計避免碰撞、跌倒的友善金融環境，重新定義國內證券業的服務格局。

針對不同人生階段、資產規模客群需求，凱基證券財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券打造「全生涯階段財管服務」提供各項解決方案，例如率先同業推出母子基金組合服務，結合分批進場、自動停利和資產配置等策略，協助客戶穩健累積財富。

隨國人複委託美股規模攀升，凱基證券推出全新「即時美股」服務，提供即時報價行情與動線流暢的交易體驗；導入「退休理財顧問認證（RFA）」及獨家「專業ETF顧問認證（ETFP）」，強化銷售團隊專業能力；同時主動提供ETF研究報告、投資策略、解決方案等差異化的服務，致力成為國內首家「ETF專業券商」。

凱基證券電子商務部主管鄭嘉慶表示，凱基證券作為引領數位科技趨勢的券商，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，打造出領先同業的數位金融服務。

ETF 凱基證 財富管理

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