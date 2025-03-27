證交所提升識詐能力有成 林修銘：投資詐騙占比降至六成以下

臺灣證券交易所董事長林修銘指出，據內政部警政署165全民防騙網統計，3月國內詐騙金額約57億元，其中，投資詐騙占比經過各界努力提升全民識詐能力後，由原先七至八成，降至六成以下，未來將持續強化防詐宣導。

詐騙為近年全民乃至全球皆須正視的社會問題，為持續提升全民識詐能力及阻斷詐騙訊息，證交所27日舉辦「5D反詐行動 小心有鬼」記者會，證券商公會秘書長簡宏明及經紀業務委員會召集人詹正恩及第一線服務投資人的各大證券經紀商代表熱烈參與響應。

林修銘表示，證交所從去年第4季起以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導。第一波主打「給你的錢，一首歌的時間」，過去幾個月來在社會各界引起眾多迴響。

為深化民眾的識詐認知，第二波宣傳用民眾容易上口的「詐騙的嘴 騙人的鬼」，提醒民眾「小心有鬼」，以喚起民眾共鳴。

他強調，詐騙本身是對整體社會安定、金融秩序健全發展的威脅，為打造良好的投資環境，證交所持續投注心力進行防詐的宣導。

本次證交所以「詐騙的嘴 騙人的鬼」發想提醒民眾，並同步推出「金融投資詐騙鬼怪談」網站，將公開資訊觀測站「反詐騙聯防行動專區」的詐騙類型，歸納成六種型態。

再搭配大家熟悉的人物故事，邀請董十行、許彤、柳廣成、陳青琳、洪添賢及Raimochi 6位知名插畫家，各自以擅長的畫風，設計吸睛且代表不同詐騙態樣的鬼，共有人頭鬼、個資鬼、仙股鬼、診股鬼、賴群鬼及化身鬼。除了靜態的插畫外，也作成動態的短影音，希望帶起大家的討論，達到進一步擴散的效果。

網站本身除視覺設計吸引民眾目光外，亦包含豐富的反詐資訊，包含各種詐騙類型，及各證券商反詐專區暨證交所與證券商於LINE TODAY理財專區合作推出的「線上反詐專題聯展」之導連，讓民眾在面對偽裝的投資訊息時，能及時上網查詢，升起腦中的5D保護網，達成訊息阻斷，減少可能的財產損失。

反詐騙之路一步一腳印，證交所在金管會指導下，持續以各種不同型式推廣反詐相關資訊。本次推出「金融投資詐騙鬼怪談」網站，希望能深化全民的識詐能力。當民眾在面對可疑的投資或獲利資訊時，想起「詐騙的嘴 騙人的鬼」，要「小心有鬼」。