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個人信貸逾百萬 銀行得查關係人好累！金管會鬆綁了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
未來個人信貸只要低於200萬元者，銀行都可免查該人關係人資料，藉此降低銀行作業成本。示意圖／聯合報系資料照片
未來個人信貸只要低於200萬元者，銀行都可免查該人關係人資料，藉此降低銀行作業成本。示意圖／聯合報系資料照片

金管會27日宣布將修改辦法，將目前銀行承作個人信貸逾100萬元，就得徵提同一關係人資料表格，拉高到200萬元。白話地說，未來個人信貸只要低於200萬元者，銀行都可免查該人關係人資料，藉此降低銀行作業成本。

銀行局副局長侯立洋說，依現行規定，銀行做個人小額信貸超過100萬元，就得徵提該人同一關係人（上下兩等親）表格，以了解是否有超限。依規定，同一關係人無擔保放款以銀行淨值2%為限。

據銀行公會估算，銀行做個人信貸，光要查同一關係人，就要查15個人，等於每做逾100萬元信貸，就得要去查15個關係人，以確認是否有超過放款限額。

有一家銀行做個人信貸逾百萬元的客戶數，占該行信貸戶近一半，等於這家銀行承作信貸，就得不停「查關係人表格」，作業相當繁複。

在銀行公會建議下，金管會27日宣布研擬修改《銀行法》33條授權規定事項，將「查關係人表格」從目前個人信貸100萬元，拉高到200萬元，以降低銀行不停查表格的困擾。

侯立洋說，該法規預告60天，最快5月底、6月初上路。

信貸 淨值 金管會

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