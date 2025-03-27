海外布局變了！從愛日本變愛印度 國銀新南向設點提前達標

國銀海外布局版圖變了。金管會27日宣布同意國泰世華銀、台新銀各赴印度設孟買分行及赴菲律賓設馬尼拉辦事處，加上1月中信銀、玉山銀也聯袂赴印度設點，等於已有三家國銀全赴印度，印度儼然成為國銀海外插旗的熱區。

國銀去年隨台積電（2330）引發的台廠供應鏈鏈腳步赴日本設點，今年則看好印度經濟成長動能，「從愛日本變愛印度」，也因印度轉熱，讓金管會新南向新設三處的目標，提前在3月達標。

金管會2025年全年國銀對新南向新設據點目標值是三處，至今已有四處設點，其中三家都在印度。

為何印度成熱區？銀行局副局長侯立洋說，主因是印度當地商機、產業需求高。

金管會1月已核准中信銀申設古吉拉特邦金融特區（Gujarat International Finance Tec-City，下稱GIFT City）分行，也同意玉山銀設印度孟買分行。今日宣布同意國泰世華銀設印度孟買分行，台新銀則是赴菲律賓設馬尼拉辦事處。