寫三年同期最強！2月壽險賺224億元 惟川普關稅埋隱憂

2025年壽險業獲利連兩紅！受惠2月台幣貶值，帶動避險成本下降，使2月壽險業稅前盈餘224億元，累計前兩月賺545億元，單月和前兩月同寫近三年同期新高紀錄。法人認為，川普關稅新政使全球股市波動加劇，將壓抑壽險業實現股票資本利得空間，替獲利前景埋下隱憂。

保險局副局長蔡火炎說，壽險業2月獲利月減30%，月減是因股市波動使投資收益減少，累計前兩月年增3%則是業務承保利益增加所致。

據數據顯示，壽險業2月國內外淨投資利益1,027億元，月減9.6%，其中光國內淨投資利益就月減32%，壓縮壽險業實現資本利得空間。

3月台幣貶值、美債殖利率續持低檔，有助提升壽險業匯兌收益及舊債評價利益，但逆風是台美股市重挫，壽險業獲利難樂觀。

一家壽險主管說，2025年壽險業獲利最大潛在危機，是美國川普新政，尤其是關稅戰衝擊全球股、匯市，這將讓壽險業獲利前景更將詭譎多變。

金管會公布2025年2月保險業獲利、淨值和匯兌成本。2月壽險、產險稅前盈餘各為224億元和24億元，累計前兩月保險業稅前盈餘605億元，年增3%。

2月底壽險業淨值2兆6,400億元，月增453億元，是因金融資產評價增加245億元及2月獲利也增加所致。

2月台幣貶值0.4%，有龐大兌換利益，業者避險工具大宗的CS（換匯）、NDF年化成本全面走低，2月業者避險比率也降到63.3%，三大利多帶動壽險業避險工具成本，2月再降到227億元的逾兩年單月新低。

據數據顯示，2月壽險業投資海外，在完全不避險情況下，有598億元兌換利益，業者透過衍生性商品做避險，再扣除227億元避險工具成本、及提存84億元（台幣貶值兌換利益需提存），使2月淨匯損219億元，累計前兩月淨匯兌損失472億元，年損失擴大17%。