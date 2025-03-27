快訊

川普汽車關稅引憂！美股早盤開低 通用挫8%、特斯拉逆勢漲2%

捨棄百萬年薪！她靠自動販賣機月入30萬 每周僅上3天班

聽新聞
0:00 / 0:00

寫三年同期最強！2月壽險賺224億元 惟川普關稅埋隱憂

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

2025年壽險業獲利連兩紅！受惠2月台幣貶值，帶動避險成本下降，使2月壽險業稅前盈餘224億元，累計前兩月賺545億元，單月和前兩月同寫近三年同期新高紀錄。法人認為，川普關稅新政使全球股市波動加劇，將壓抑壽險業實現股票資本利得空間，替獲利前景埋下隱憂。

保險局副局長蔡火炎說，壽險業2月獲利月減30%，月減是因股市波動使投資收益減少，累計前兩月年增3%則是業務承保利益增加所致。

據數據顯示，壽險業2月國內外淨投資利益1,027億元，月減9.6%，其中光國內淨投資利益就月減32%，壓縮壽險業實現資本利得空間。

3月台幣貶值、美債殖利率續持低檔，有助提升壽險業匯兌收益及舊債評價利益，但逆風是台美股市重挫，壽險業獲利難樂觀。

一家壽險主管說，2025年壽險業獲利最大潛在危機，是美國川普新政，尤其是關稅戰衝擊全球股、匯市，這將讓壽險業獲利前景更將詭譎多變。

金管會公布2025年2月保險業獲利、淨值和匯兌成本。2月壽險、產險稅前盈餘各為224億元和24億元，累計前兩月保險業稅前盈餘605億元，年增3%。

2月底壽險業淨值2兆6,400億元，月增453億元，是因金融資產評價增加245億元及2月獲利也增加所致。

2月台幣貶值0.4%，有龐大兌換利益，業者避險工具大宗的CS（換匯）、NDF年化成本全面走低，2月業者避險比率也降到63.3%，三大利多帶動壽險業避險工具成本，2月再降到227億元的逾兩年單月新低。

據數據顯示，2月壽險業投資海外，在完全不避險情況下，有598億元兌換利益，業者透過衍生性商品做避險，再扣除227億元避險工具成本、及提存84億元（台幣貶值兌換利益需提存），使2月淨匯損219億元，累計前兩月淨匯兌損失472億元，年損失擴大17%。

壽險業

延伸閱讀

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

憂川普貼標籤殃及擴廠 倍耐力要中國大股東降低持股

川普關稅…林本堅：採購台灣半導體 美商將受較大影響

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

相關新聞

個人信貸逾百萬 銀行得查關係人好累！金管會鬆綁了

金管會27日宣布將修改辦法，將目前銀行承作個人信貸逾100萬元，就得徵提同一關係人資料表格，拉高到200萬元。白話地說，...

央行首曝我國外匯存底美債占比達「這」比重 台幣匯率高層這麼說

中央銀行副總裁朱美麗27日赴立法院報告首度透露，我國外匯存底裡高達92%為美債，且以美國公債為主。截至今年2月底，我國外...

證交所提升識詐能力有成 林修銘：投資詐騙占比降至六成以下

臺灣證券交易所董事長林修銘指出，據內政部警政署165全民防騙網統計，3月國內詐騙金額約57億元，其中，投資詐騙占比經過各...

國票金去年EPS為0.61 子公司國際票券年成長3.22%

國票金控今天召開法說會，總經理陳冠舟於法說會上表示，國票金控2024年稅後淨利為21億7113萬元，年成長8.54%，每...

國泰世華銀行獲准申設印度孟買分行 強化南向金融版圖

為擴大海外布局，滿足台資企業跨境金融需求，國泰世華銀行擬向印度金融主管機關申請設立印度孟買分行，已於3月25日獲金管會核...

新台幣貶0.6分 收33.103元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收33.103元，貶0.6分，成交金額8.86億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。