央行首曝我國外匯存底美債占比達「這」比重 台幣匯率高層這麼說

中央銀行副總裁朱美麗27日赴立法院報告首度透露，我國外匯存底裡高達92%為美債，且以美國公債為主。截至今年2月底，我國外匯存底金額為5,775.84億美元，推算其中應有5,300億美元為美債。

朱美麗今日赴立法院進行專題報告時，立委賴士葆拋出「新台幣匯率升值，降低對美貿易順差」的構想；賴士葆說，只要新台幣匯率升值10%，對美貿易順差也會減少10%，此舉是否可行？

朱美麗回應，「對進口貿易而言確實是如此，但還要考慮金融市場的穩定性、會引起資金移動，這也是我們要考量的。」

賴士葆追問，「美國總統川普也希望美元弱勢、其他國家的貨幣不要貶值」，朱美麗表示，「川普政策具有不確定性，像是希望維持美元利率維持在比較高的水準，導致美元升值（註：新台幣等其他貨幣會貶值）。」

外匯存底的資產配置，向來是央行的機密之一；今天在立委羅明才詢問下，朱美麗首度開誠布公，透露我國外匯存底裡，美債占比高達92%；央行曾指出，外匯存底是以持有安全性佳及流動性高的美國公債為主，且多持有至到期。

多名立委關注，美國關稅政策是否會影響新台幣匯率走勢，朱美麗表示，新台幣匯率是由市場供需決定，央行只有在突發因素、考慮到穩定性時，才會進場調節。

朱美麗還說，近期新台幣匯率走勢趨貶，主要是美股與台股之間的連動關係，外資將過去的獲利匯了一大部分出去，但外資也會跟隨市場波動進行調整，最近波動較大是因為外資匯出，或許外資未來也會反過來匯進台灣，那時匯市的方向又會相反，很難說新台幣匯率未來一定會貶值或升值。

對於川普政策不確定性衝擊台股，朱美麗解釋，台股和美股連動較大的是科技股，但台灣的科技股具有競爭力，且台灣股票市場在亞洲金融市場裡算是深度和廣度都比較足夠的市場，川普不確定性確實會導致市場波動，但待政策明朗後，應該會回復原有的狀態。