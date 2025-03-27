受惠於獲利挹注 保險業2月底淨值近2.8兆年增14.7%
金管會今天公布，截至2月底，壽險業稅前淨利新台幣545億元、年增3%；其中受惠於稅前利益挹注，保險業2月底淨值為2兆7958億元、年增14.7%。
金管會今天例行記者會公布壽險業前2月稅前淨利達545億元，相比去年同期增加16億元、年增3%；產險業前2月稅前淨利60億元，年增3.4%，合計整體保險業今年前2月稅前淨利達605億元，年增3.1%。
金管會保險局副局長蔡火炎分析，壽險業稅前損益主要為業務承保利益增加22億元；產險稅前利益增加則是業務承保利益增加9億元、財務投資利益減少2億元和營業費用增加4億元。
金管會揭露，今年截至2月底止新台幣兌美元相較2024年同期貶值0.12%，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為2347億元，較2024年底增加151億元。
在完全不避險下，壽險業兌換利益為225億元，經過避險後，避險工具損益為負48億元、避險工具換匯成本為負498億元，加上提存151億元外匯價格變動準備金後，今年2月底壽險業淨匯兌影響數為負472億元。
截至今年2月底止，受惠稅前利益挹注，整體保險業淨值達2兆7958億元，年增14.7%，其中，壽險業2月底淨值達2兆6400億元，年增14.5%，產險業淨值則為1558億元，年增16.8%。
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