國泰世華銀行憑藉三大優勢 十度蟬聯財訊大獎殊榮

國泰世華銀行（2882）憑藉「以客戶為中心」的經營理念，致力於提供全方位的資產管理服務，廣獲權威機構肯定。繼年初榮獲國際財經權威媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）頒發「台灣最佳財富管理銀行」，27日再度於《財訊》「2025財富管理大獎」中連續十年蟬聯本國銀行「最佳財富管理獎」榮耀。並同時奪下「最佳金融服務創新獎」和「最佳數位智能系統獎」共三項大獎，彰顯國泰世華銀行在財管服務的卓越表現，廣受海內外專業評審及客戶的高度肯定。

國泰世華銀行表示，全球金融市場緊密連結，隨著近年來地緣政治與經濟快速變動，臺灣投資人對國際投資商品的關注日益成長，也使資產配置的複雜性相對提高，投資人更倚重專業金融機構所提供的全面性資產管理服務，以提升投資組合的韌性與成長性。

為滿足市場需求，國泰世華銀行秉持「國際化、客製化、數位化」三大經營優勢，積極與國際資產管理公司合作，引進私募股權基金等另類投資商品，讓客戶在臺灣就能參與國際市場。

此外，國泰世華銀行透過內外部資源整合，組建跨領域專業團隊，提供涵蓋投資配置、信託與家族財富傳承規劃等全方位諮詢服務，打造個人化的動態資產配置策略。此模式有效深化與高資產客群的信賴關係，推動財管業務顯著進展，尤其在高資產客群數和資產管理規模（AUM）上，均有亮眼成長表現。

因應數位金融快速發展，為提供更具個人化特色的理財服務，國泰世華銀行致力深化AI大數據分析，可根據客戶風險屬性與投資偏好，主動提供合適的理財建議和商品資訊，將數據分析優勢進一步轉化為經營實力，讓金融服務更貼近人心。

同時，以CUBE App作為數位金融服務大門，積極導入創新金融科技，將外匯、貸款與信用卡等業務整合至一站式平台，大幅提升數位交易的便利性，幫助客戶隨時掌握自身財務狀況，提升投資決策效率。

透過虛實整合的服務模式，國泰世華銀行不僅強化客戶互動，亦透過數據分析洞察，使第一線服務人員能以更全觀、更高效率的服務模式，滿足客戶對專業諮詢服務的需求。隨著金管會積極推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」，市場環境逐步開放，國泰金控將持續深化國際布局，與國泰世華銀行攜手全球夥伴打造永續發展的財富管理服務，協助客戶在變局中穩健前行。