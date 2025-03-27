降低銀行成本 金管會擬調免計入授信小額放款至200萬
金管會今天表示，因應銀行承做個人無擔保放款金額逐年成長，擬修法將免計入授信放款的金額由原本的新台幣100萬元，提升至200萬元，以擴大免徵同一關係人的資料表範圍，並降低銀行作業成本。
金管會銀行局副局長侯立洋今天在例行記者會說明，為減輕銀行執行「銀行法第33條之3授權規定事項辦法」的授信限額規定，須徵提同一關係人資料表範圍的作業負擔，金管會提出修正草案，預告期為60天。
侯立洋指出，現行銀行授信限額規定要徵提同一關係人資料表範圍是100萬元，草案擬提高授信放款不計入的金額至200萬元。
侯立洋說明，原規定銀行對同一自然人、同一法人、同一關係人及同一關係企業的授信總餘額，分別不可以超過銀行淨值的一定比例，主要是避免銀行風險性資產集中於單一或少數客戶，影響到銀行經營的安全性與健全性。
而依照加強推動銀行辦理小額放款業務要點辦理在100萬元以下的授信金額，可以不用計入授信總餘額。
侯立洋說，這次修正主要為某銀行100萬以上的無擔保借款占比全部無擔借款的一半，於是向銀行公會建議，盼調高免計入授信限額的小額放款金額，擴大免徵同一關係人的資料表範圍，降低銀行的作業成本。
侯立洋進一步指出，金管會考量本辦法從民國99年1月28日發布至今，全體國銀的淨值成長已逾2倍，為適度調高免計入授信限額的小額放款金額，對銀行大額暴險管理影響應為有限，所以擬修正小額放款金額至200萬元。
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