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魏明谷：開辦多元發展專案貸款信用保證 盼成企業靠山

中央社／ 台北27日電

中小企業信用保證基金董事長董事長魏明谷表示，去年協助0403花蓮受災企業和中小微企業取得資金，融資餘額高達新台幣1.7兆餘元，創新高，今年開辦中小微企業多元發展專案貸款信用保證，以及鼓勵加薪取得額外信用保證額度，盼成為業者的靠山。

信保基金今天舉行「2025中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人暨花蓮地震之0403重建相挺獎頒獎典禮」，經濟部次長何晉滄、金管會主秘林志吉、經濟部中小及新創企業署長李冠志和魏明谷等人出席。

魏明谷致詞表示，總統賴清德出席「2025全國中小企業聯合新春團拜」時提到，台灣的中小微型企業是國家經濟發展的動力火車頭，政府會做中小微型企業的後盾，持續推出多項方案，協助中小微企業進行數位轉型及淨零轉型，讓企業可以放心經營，民眾可以安心就業，台灣經濟可以持續穩健成長。

魏明谷指出，銀行是企業的金山，信保基金是企業的靠山，有金融機構夥伴們共同合作，才能一起為中小企業提供融資及保證服務。去年信保基金配合政策，協助0403花蓮地震受影響企業取得復舊融資，並協助中小微企業、新創企業及弱勢族群分別取得綠色轉型、疫後振興等營運資金與創新融資，合計提供逾32萬件信用保證，融資餘額高達1.7兆餘元，創歷年新高；保證融資金額亦達1.6兆餘元，為史上第3高。

魏明谷強調，今年更配合政策，開辦中小微企業多元發展專案貸款信用保證，並推出鼓勵中小企業為員工加薪的額外額度保證措施，提供非常優惠的保證成數及保證手續費率，希望更多企業認識信保基金，善用信保資源，順利取得融資。相信在兩座山的支持下，台灣中小微型企業一定會更加茁壯，成為具競爭力的護國群山。

中小企業 魏明谷

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