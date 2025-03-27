台新銀獲信保金質獎肯定 多元融資助力企業綠色轉型

經濟部27日舉辦「2025年度中小企業信用保證融資業務績優表彰大會」，台新銀行再次脫穎而出摘下重要大獎，連續13年蟬聯「信保金質獎」肯定，並同時奪得「批保卓越獎」，充分展現台新銀行多年來堅持不懈地運用信用保證機制扶持中小企業之卓越成就。

為了鼓勵及肯定台新銀行的傑出表現，財團法人中小企業信用保證基金額外提高台新銀行的保證融資額度，相較同業增加5千萬元空間，也就是說，台新銀行可為同一企業提供2億元的保證融資額度。此外，台新銀藉由榮獲「批保卓越獎」，獲得信保基金雙重優惠鼓勵，包含享有更低的保證手續費以及同樣獲得額外5千萬元的批次信用保證融資額度。這些獎勵讓台新銀行能夠更靈活地支持中小企業，也為企業開闢更為彈性的融資管道。

台新銀行今年為中小企業推出兩項創新融資方案，首先為「金蛇助航」方案，專門針對廠房和商辦融資，協助企業在轉型期、擴張期更易取得資金；其次為「財蛇貸」，透過迅速審核貸款機制，即時為企業提供日常運營所需資金，如支付員工薪資、採購原料等管銷費用。台新銀行更扎根經營地方工業區，提供多元融資方案，為企業注入充足資金活水，創造企業、銀行及信保基金三贏局面。

展望未來，台新銀行將結合產業雙方優勢，提供中小企業轉型過程所需資金和碳管理服務，齊力協助中小企業邁向淨零排放，運用AI技術、推動數位創新以及實施減碳永續措施，助力中小企業減碳轉型及價值躍升，一同為臺灣2050年淨零碳排放目標而努力。