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合庫銀行中小企業融資業務 榮獲七獎座肯定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行力挺中小企業，榮獲中小企業信用保證融資業務績優金融機構「低碳智慧獎（送保戶數組）」、「疫後振興獎（送保融資金額組）」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協處企業獎」及「0403重建相挺獎（送保融資金額總行組、分行組、送保戶數分行組）」七大殊榮肯定。

合庫銀行向來關心與支持中小企業的發展，從新冠疫情紓困、疫後振興貸款、低碳智慧納管貸款、青年創業貸款及0403地震專案貸款，合庫皆第一時間主動關懷並了解客戶需求，積極善用中小企業信用保證基金各項保證專案，提供中小企業不同時期需要之最佳融資服務。2024年度合庫銀行辦理中小企業融資績效卓越，對中小企業放款金額持續成長，截至2024年12月底中小企業放款餘額8,378億元較上年底增加68億元，戶數合計逾7萬戶，對中小企業放款貢獻度於全體銀行間名列前茅，獲中小信保基金頒發七大獎項予以肯定。

合庫銀行以穩健服務熱忱精神，協助企業取得資金，同時積極配合政府辦理各項政策性融資，例如「再生能源發電設備貸款」、「儲能設備貸款」、「ESG機器設備貸款」、「永續連結貸款專案」及提升能源使用效率擴大節能服務量能的「節能服務業專案貸款」等，持續發揮綠色金融力量，積極落實永續金融。

今年經濟部中企署為協助中小微企業落實運用數位轉型、淨零轉型及通路發展等三大策略，針對員工人數30人以下之中小微企業，推出「中小微企業多元發展專案貸款」，合庫銀行為響應政策，第一時間推出相應的申貸流程簡化措施，搭配中小信保提供最高十成之信用保證，協助有需要的客戶更有效率的取得所需資金，持續以實際行動力挺本國中小企業。

展望未來，合庫銀行仍將秉持「主動、靈活、創新」的經營理念，持續支持政府政策，力挺中小企業，提供各項專業融資服務，攜手中小企業提升產業競爭力，善盡企業社會責任，成為中小企業最可靠的合作夥伴及最強力的後盾。

中小企業 合庫

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