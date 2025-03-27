首屆「金融業公平待客大調查」 台新銀行卓越獲表揚

公平待客深獲肯定！台新銀行在首屆「台灣金融業公平待客大調查」中脫穎而出，榮獲 50 家公益團體票選前25% 卓越銀行業之列。26日公布的調查結果顯示，台新銀行以「公平同理、待客同心」的服務理念獲得好評，並彰顯台新銀行履行金融業公平待客原則的堅定承諾。

首屆「台灣金融業公平待客大調查」乃邀請50家公益團體針對台灣36家銀行進行評比，衡量指標涵蓋友善服務、商品揭露程度、服務人員專業素養及申訴機制等關鍵指標，以表揚實踐公平待客優秀的銀行。

台新銀行在董事會大力推動下，持續關注高齡及弱勢族群需求，並且致力於提升外籍人士在台金融服務體驗。民國109年，台新銀行領先同業推出ATM多國語言服務；2022年底成為首家提供外國人線上開戶並啟用台幣、外幣數位帳戶的國銀。隨後與金融科技公司東聯互動合作，推出「ATM跨境匯款代收服務」，只需掃描QR Code即可跨國匯款，為外國人打造合法且安全交易環境。

在優化金融友善服務方面，台新銀行全台101間分行均加入失智友善守護站計畫，張貼「失智友善」標示，為失智者及家庭提供貼心守護。分行ATM皆配備輪椅族操作模式和視障語音服務，近期更新增視障存款功能。值得一提的是，在便利商店及大型賣場百貨公司所設置的ATM已100% 具備輪椅者無障礙功能，展現對弱勢群體的關懷。

另外，台新銀行還與中華民國智障者家長總會及智能障礙青年合作編撰，將複雜金融資訊轉換為易讀易懂的金融插畫手冊，進一步落實普惠金融精神。

面對日益猖獗的金融詐騙，台新銀行推出「台新戰神」防詐模型，運用AI及大數據分析技術建立防詐監控系統，有效揪出可疑帳戶。同時，台新銀行結合金控集團資源，邀請法務部、行政院洗錢防制辦公室等單位，透過舉辦女子路跑、午間音樂會等多元活動向民眾宣導反詐騙知識。