惠譽：中租集團資產品質和獲利能力持續承壓

惠譽信評表示，中租控股股份有限公司（BBB-/穩定）2024年財務結果顯示，集團資產品質因於中國大陸和泰國這些成長放緩經濟體中曝險而持續承壓。由於整體融資成本仍然很高，對獲利能力產生負面影響。集團評等得益於其在台灣強勁的業務狀況和適當資產負債表實力。同時，該評等容易受到資產品質和獲利能力持續疲軟，以及該集團在核心的台灣市場競爭力任何結構性減弱影響。

由於中國大陸和泰國市場的資產品質惡化，該集團的獲利能力（以稅前平均資產報酬率衡量）從2023年的4.0%下降至2024年的3.3%。此外，台灣業務在市場紀律加強的背景下，減少某些收益率較高但風險較大的二手車融資業務。這一點，加上較高的融資成本以及太陽能業務建設和早期營運的初始成本的影響，亦對其在台灣的獲利能力造成壓力。

減損放款比率從2023年底的3.2%上升至2024年底的3.9%，同期信用成本從2.1%上升至2.7%。中國大陸和東南亞業務2024年底的減損放款比率相比台灣的2.9%較高，分別為5.1%和5.2%。然而，得益於適當的抵押品保護、有效的催收流程以及大陸強化的監管和法律框架，資產品質應能保持可控。

惠譽預計，隨著過去一年在台灣業務調整並重新聚焦在中小企業融資的核心競爭優勢後，集團的成長和資產品質將趨於穩定。2025年的可能降息也將有利其獲利表現，然而獲利能力出現顯著改善的可能性不大，因其主要營運市場的經濟前景仍疲弱。

截至2024年底，該集團的合併租賃資產分布於台灣（56%）、中國大陸（29%）和東南亞（15%）。2024年底租賃資產的年增長從2023年的9%放緩至2%（2020-2023年複合增長率為15%）。增長放緩導致該集團的合併總借款與有形淨值比從2023年底的4.2倍下降至2024年底的3.8倍。