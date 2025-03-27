聽新聞
0:00 / 0:00
瑞銀資產管理台灣區總經理林玉珠人事案 金管會核准
瑞銀今天表示，委任林玉珠擔任瑞銀資產管理台灣區總經理一案已取得金管會核准，即日生效。林玉珠將負責制定和推動瑞銀資產管理在台灣的業務策略，促進在台灣市場的蓬勃發展。此外，她將繼續兼任瑞銀資產管理台灣區財富管理和通路客戶主管。
瑞銀資產管理亞太區聯席主管及財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi表示，「林玉珠在台灣市場擁有豐富的經驗，特別是在開發新業務方面展現出卓越的領導能力與前瞻思維。她是一位以客戶為中心的領導者，將與我們全球各部門密切合作，以結合瑞銀的全球規模 與在地專業，發揮銀行業務一體化的優勢，為投資人引進兼具瑞銀傳統嚴謹管理與創新設計的 金融商品，並提供全方位的理財服務」。
瑞銀指出，林玉珠去年7月與台灣一家證券公司合作，引進了瑞銀理財規劃平台UBS Partner，為台灣導入國際領先的資產管理能力，包括增強投資機會識別、投資組合品質檢查和 投資分析服務。
瑞銀表示，林玉珠在金融行業擁有超過25年的經驗，銷售和關係管理方面表現卓越。她於2016年加入瑞銀資產管理，並曾在富邦投信、德意志銀行和滙豐銀行等大型國際金融機構擔任重要職位，涵蓋基金管理、產品開發、投資分析和財富管理等領域。她並持有英國諾丁漢大學財務管理研究所碩士學位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言