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國票金去年EPS為0.61 子公司國際票券年成長3.22%

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
國票金控今天召開法說會，總經理陳冠舟於法說會上表示，國票金控2024年稅後淨利為21億7113萬元，年成長8.54%，每股稅後盈餘0.61元。圖／國票金控提供
國票金控今天召開法說會，總經理陳冠舟於法說會上表示，國票金控2024年稅後淨利為21億7113萬元，年成長8.54%，每股稅後盈餘0.61元。圖／國票金控提供

國票金控今天召開法說會，總經理陳冠舟於法說會上表示，國票金控2024年稅後淨利為21億7113萬元，年成長8.54%，每股稅後盈餘0.61元；2025年1、2月稅後淨利3億2364萬元，較去年同期減少8347萬元，減幅20.5%，EPS為0.09元；子公司國際票券，因債券業務回升，獲利年成長3.22%。

陳冠舟表示，子公司國際票券因票券業務收益增加，美國聯準會共降息4碼，外幣債買賣斷利益增加，債券業務獲利回升，整體獲利成長3.22%；子公司國票證券則因股市交易市場日均量較前一年高，經紀業務手續費收入及融資利息收入增加，全年獲利較前年成長40.25%。

另外，子公司國際票券及國票證券2025年1、2月獲利分別為2億7670萬元及1億2070萬元，較去年同期減少19.53%及43.73%。主因票券業務得標長天期票券部位，短期評價減損，及去年同期FRCP基期較高，FRCP評價利益較去年減少。證券業務因市佔率較去年同期低，經紀手續費收入較去年同期減少以及自營業務獲利較去年同期減少。

國票金控表示，受美國聯準會於2024年9月至12月份共降息4碼，外幣RP成本持續下滑，加以台幣債持續養券正貢獻，債券業務損益已轉為正貢獻，將持續調整、優化外幣債券部位投資組合，減持收益率較低之短天期債券，買入中、長天期且收益率較佳之優質債券，並將關注國內大型投資開發案、綠能產業、ESG及證券商動態，爭取他免保FRCP承銷商機，擴大授信利差。

國票金控2024年設立國票金租賃公司，對國際票券授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務，2024年已達成損益兩平且小幅獲利。此外，由於主管機關開放網銀線下作業服務，樂天國際商業銀行持續辦理聯貸案參貸業務，並規劃辦理企業貸款業務，以提升法人存款及放款餘額，同時提升利差、存放比，有助於縮短未來損益兩平期間。

債券 國票金控

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