台新銀行深化新南向布局 菲律賓辦事處申設獲准

台新銀行繼2024年日本福岡支行開業後，持續拓展銀行海外市場版圖，27日取得金管會核准申設菲律賓馬尼拉代表人辦事處，後續將依時程規劃遞件菲律賓央行，以結合新加坡、馬來西亞、越南、緬甸、泰國等各據點，持續完善亞洲地區的布局，提供客戶更完整的跨境服務，掌握此波全球供應鏈南向商機。

菲律賓是東南亞經濟發展快速的國家之一，經濟成長率位於東南亞國家前段班，擁有廣大的內需市場與勞動力資源，搭配政府積極推動招商引資，以提升國內產業競爭力，促進經濟發展。透過「大建特建計畫（Build, Better, More）」、優惠投資政策與自由經濟區（PEZA），持續吸引外資目光，關鍵產業包括半導體電子業、再生能源與綠能產業、電動車（EV）與汽車零組件產業皆有提供優惠政策，對於未來經濟發展皆有助益。

面對全球地緣政治風險瞬息萬變，美國也隨著川普提出MAGA計畫，加速去全球化以及供應鏈重置的調整。台新銀行看好東協國家受惠於人口紅利、積極引資、融入區域經濟整合，未來將成為供應鏈重組移轉的重要地區。台新銀行也將持續鎖定具有穩定經濟成長率及台商供應鏈布局的國家，擴張海外版圖，布建完整全球據點以服務更多台商並提高銀行海外獲利占比。