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落實公平待客 兆豐保險榮獲 ISO 10002國際標準認證

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
兆豐保險獲ISO 10002認證，由英國標準協會台灣分公司營運長謝君豪(右)授證予兆豐保險總經理翁英豪(左)。圖/兆豐保險提供
兆豐保險獲ISO 10002認證，由英國標準協會台灣分公司營運長謝君豪(右)授證予兆豐保險總經理翁英豪(左)。圖/兆豐保險提供

兆豐保險積極實踐金融服務業公平待客原則，自113年6月導入ISO10002客訴品質管理系統，藉由ISO國際標準的指引，全面提升客訴案件處理程序及管理機制，以優化客戶服務品質，經過嚴謹的驗證程序，於114年2月11日榮獲英國標準協會(British Standards Institution，BSI)國際標準認證並取得證書，為公股產險第一家榮獲ISO 10002認證之業者。

ISO 10002是目前國際最新且具有系統的顧客服務管理體系，為客戶申訴服務設計標準作業程序與指導原則，包含申訴案件的處理流程、透明度、回應效率、持續改善等，進而改善客戶服務體驗，最終目的是要協助企業達成「零客訴」或將客訴轉化為「提升滿意度」，提高對品牌的忠誠度。

兆豐保險表示，為符合驗證標準，在建立申訴處理制度及組織架構調整方面，除了盤點現行的規章制度及作業流程外，更於113年11月1日成立專責申訴處理部門，同時建置完善的「客訴處理系統」，加強案件預防措施、訂定申訴案件升級陳報機制，以及建立量化監控及品質管理標準等，另為讓申訴人可以隨時掌握案件處理的進度與流程，除提供線上查詢外亦設置申訴專責諮詢窗口，以迅速妥適回覆客戶。

保險 兆豐

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