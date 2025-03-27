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關稅陰霾籠罩 新台幣連4貶收33.103元

中央社／ 台北27日電
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普宣布4月2日起，將對進口至美國的汽車徵收25%關稅，關稅政策反覆下，股匯市皆收黑，台股大跌逾300點，新台幣盤中更貶至33.145元，央行也出手調節，新台幣兌美元今天收盤收33.103元，貶0.6分，連4貶，台北及元太外匯市場總成交金額為14.71億美元。

台股今天開低走低，終場收21951.76點，下跌308.53點，跌幅為1.39%，成交值新台幣2638.98億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超395.86億元。

外匯交易員表示，外資匯出，帶動盤中新台幣一度貶至33.145元，央行一度出手調節，才讓貶幅有所收斂；新台幣兌美元今天開盤價為33.09元，最高33.05元、最低33.145元。

外匯交易員指出，雖然月底有出口商持續拋匯，但關稅措施不確定性高，短期來看新台幣應該是偏貶格局為主。

根據中央銀行統計，美元指數反彈0.21%，亞洲貨幣多數走貶，僅越南盾小升0.06%，人民幣小貶0.01%，新台幣下滑0.02%，日圓跟韓元皆貶0.1%，新加坡幣貶0.22%。

外匯 新台幣

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