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吳光雄再披戰袍！回鍋接任台新投信董座
台新投信董事長鄭貞茂日前因個人因素請辭董座職務，台新金控（2887）27日代子公司台新投信公告，將由已退休的前任台新投信董事長吳光雄回鍋接任。
鄭貞茂是國立台灣大學經濟系畢業、美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學碩士，曾擔任台灣經濟研究院助理研究員、花旗（台灣）銀行首席經濟學家、台灣金融研訓院院長、農業金庫公司總經理、金管會副主委、國發會副主委，以及陽明海運公司（2609）董事長等職務。
鄭貞茂去年9月才接任台新投信董事長一職，上任滿6個月，就因日前傳出涉及外遇官司，向台新金提出辭呈。
台新金控27日代子公司台新投信公告，將由已退休的前任台新投信董事長吳光雄回鍋接任，明天生效。
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