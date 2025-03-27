快訊

普亭健康出狀況？曾被爆「走路跛腳、抽搐」澤倫斯基斷言：很快就會死

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

徹夜守議場！眾綠委鞠躬盼挺大罷免 柯建銘：怕藍白又突襲開會

國票金：併購需視時機 先提升內部業務綜效

中央社／ 台北27日電

近期國內金融業併購案頻傳，外界關注國票金是否有併購規劃。國票金今天表示，併購要看時機，會先在現有架構下提升子公司規模經濟與綜效，目標先讓樂天銀行跟金控在資本市場與法金市場做更好的業務結合。

國票金今天下午舉行線上法人說明會，由國票金總經理陳冠舟主持。陳冠舟表示，國票金2024年稅後淨利21億7113萬元，年成長8.54%，每股稅後盈餘0.61元，每股淨值11.88元。

國票金主管說明，國票金今年前2月稅後淨利為3億2364萬元，年減2成，主因為子公司在票債券跟經紀業務表現不如去年同期，創投子公司處分一些投資標的，因此整體跟去年狀況大致持平。

2024年8月台新金與新光金的「新新併」浮上檯面，今年3月又有永豐金合併京城銀以及玉山金併購保德信投信的消息，近期市場也傳出凱基金有意併購安泰銀。

國票金對此表示，併購要看時機，併購標的隨緣。第一，希望是金控在資本市場評價較好時比較適合，因為對公司、股東權益都比較好，二是在現有架構下，會先把主要子公司提升規模經濟與綜效，現在目標是先讓樂天銀行跟金控在資本市場、法人金融市場做更好的業務結合。

媒體也關注國票金旗下純網銀樂天銀行營運狀況。國票金指出，純網銀因為沒有通路，存放款有時後增加速度不一，截至2月底，樂天銀存款377.2億元、放款191.6億元，存放比約50.7%，戶數來到28萬2465戶，去年開始承作法人業務後，目前放款餘額24%是透過聯貸案帶入，未來也會積極跟支付業者、基富通、潛在證券商合作，以擴大客戶規模，未來也規劃拓展房貸業務。

主管機關開放網銀線下作業服務，樂天銀除了辦理聯貸案參貸業務外，也規劃辦理企業貸款業務，以提升法人存款及放款餘額，一方面提升利差，同時加速提高存放比，有助於縮短未來損益兩平期間。

國票金說明，國票金長期經營法人金融領域，樂天銀也會積極跟國票金在資本市場、證券法人客戶合作，強化存款與放款業務。銀行授信存放款要同步成長外，也會受到央行存款準備率的限制，希望未來可以跟同業一樣，存放比達到7成以上。

法人也關注今年股利發放政策是否跟去年有落差，國票金說明，因先前債券評價減損、需提列特別盈餘公積，去年迴轉後等於發放2年的現金股利，今年股利政策預計是現金股利0.3元、股票股利0.287元，有多留一些現金在公司，希望強化公司資本結構。

併購 國票金

延伸閱讀

遺產不想給媳婦…婆婆竟叫長子盜領過世兒子存款！律師：2人都犯罪

桃園彩色海芋季周末登場 邀樂天重磅韓援廉世彬首次商演

中職／機捷挺猿彩繪列車啟航 挺猿聯票25日起開賣

經典賽／曾豪駒接教頭要先與樂天溝通 蔡其昌：不想情勒

相關新聞

國票金去年EPS為0.61 子公司國際票券年成長3.22%

國票金控今天召開法說會，總經理陳冠舟於法說會上表示，國票金控2024年稅後淨利為21億7113萬元，年成長8.54%，每...

國泰世華銀行獲准申設印度孟買分行 強化南向金融版圖

為擴大海外布局，滿足台資企業跨境金融需求，國泰世華銀行擬向印度金融主管機關申請設立印度孟買分行，已於3月25日獲金管會核...

新台幣貶0.6分 收33.103元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收33.103元，貶0.6分，成交金額8.86億美元

賞櫻必備！將來銀行攜中華電、兆豐產推一站式旅平險

為迎接即將到來的清明連假及日韓櫻花季，將來銀行宣布，4月起透過中華電信App或官網申辦國際漫遊時，投保將來銀行一站式旅平...

台遭列骯髒15國…立委「新台幣匯率升值抵銷貿易順差」構想 央行這麼說

台灣可能遭列「骯髒15國」，引起金融市場關注，立委賴士葆27日拋出構想，「新台幣匯率升值10%，對美貿易順差就會降低10...

立委促公股投信4併1 財長：3個月提出效益評估

為引資投入公共建設，金管會放寬相關法規。立委今天指出，此政策需要投信業協助推動，認為4大公股投信應透過整併壯大規模。財政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。