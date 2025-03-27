清明連假、櫻花季出國必看 將來銀行推旅平險優惠

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
為迎接即將到來的清明連假及日韓櫻花季，將來銀行表示，4月起至6月底止，凡於中華電信App或官網申辦國際漫遊時，線上投保將來銀行一站式旅平險保費滿888元。本報資料照片
為迎接即將到來的清明連假及日韓櫻花季，將來銀行表示，4月起至6月底止，凡於中華電信App或官網申辦國際漫遊時，線上投保將來銀行一站式旅平險保費滿888元。本報資料照片

為迎接即將到來的清明連假及日韓櫻花季，將來銀行表示，4月起至6月底止，凡於中華電信App或官網申辦國際漫遊時，線上投保將來銀行一站式旅平險保費滿888元，即可獲中華電信Hami Point 100點，若是中華電信VIP黃金卡以上等級會員，還可額外獲得50點，最高可獲150點。

將來銀行指出，將來銀行存戶逾6成係20∼40歲等數位化程度較高的青壯族群，本次透過主打更簡便的流程，將金融服務嵌入至中華電信App及官網，進而擴大數位金融使用族群、落實普惠金融，逾半用戶都是在出發當天、或是前一天同步完成海外漫遊及旅平險的申請，凸顯數位金融服務的即時性及便利性，

將來銀行基於Open Banking理念而推出金融服務，據銀行內部統計，自今年初上線服務至今短短兩個月內，已有約7000名國人透過中華電信手機App或官網辦理將來銀行一站式旅平險，當中更有近7成是五年級、六年級、七年級生，顯示透過將來銀行、中華電信與兆豐保險的三方合作，成功將行動金融擴及至千禧世代及X世代。

將來銀行為台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等台灣六大殷實企業合資籌建，致力以金融與科技的專業。

中華電信 兆豐銀行 將來銀行

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