凱基證券展現券商新格局 勇奪最佳財富管理五大獎

凱基證券榮獲《財訊》2025財富管理大調查「最佳財富管理獎」、「最佳服務獎」、「最佳數位智能系統獎」、「最佳私人銀行獎」及「創新信託服務獎」等五項殊榮，秉持「不為產品找客戶，是為客戶找適合產品」的理念，全方位滿足投資人財富管理與資產配置的需求，專業團隊解決客戶理財痛點，提供頂尖AI智能理財服務，成為投資人最貼近的理財夥伴，贏得專業評審及客戶的信賴與肯定。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，凱基證券擁有最專業團隊，超過千位業務同仁具備財富管理相關證照，近日更打造首家全財管服務的天母貴賓理財中心，深入在地提供客戶媲美私人銀行等級的財富管理服務，致力滿足高資產客戶日益多元的理財需求，不僅重視客戶對隱私保護的要求，打造兼具安全、隱密的高質感空間，同時落實公平待客理念，設計避免碰撞、跌倒的友善金融環境，重新定義國內證券業的服務格局。

針對不同人生階段、資產規模客群的需求，凱基證券財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券打造「全生涯階段財管服務」提供各項解決方案，例如率先同業推出母子基金組合服務，結合分批進場、自動停利和資產配置等策略，協助客戶穩健累積財富；針對國人複委託美股規模攀升，推出全新「即時美股」服務，提供即時報價行情與動線流暢的交易體驗；導入「退休理財顧問認證(RFA)」及獨家「專業ETF顧問認證(ETFP)」，強化銷售團隊專業能力；同時主動提供ETF研究報告、投資策略、解決方案等差異化的服務，致力成為國內首家「ETF專業券商」。

電子商務部主管鄭嘉慶表示，凱基證券作為引領數位科技趨勢的券商，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，打造出領先同業的數位金融服務。凱基證券「隨身e策略」APP的「AI助理」功能，為業界首家AI模型預測能結合AI技術與專業分析師「雙腦」智慧，一鍵提供個股AI智能與投顧專家的全方位操作建議；同時打造「客製化精準通知」，APP主動根據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好，向投資人發送個人化投資報告、市場訊息等專屬資訊；LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」亦設計「專家選股」與「電腦選股」兩大選股服務，透過智能篩選出適合客戶投資屬性或市場動能強勁的股票，滿足不同面向的投資族群客戶的需求。

凱基證券深耕財富管理服務，陸續榮獲財訊財富管理大調查、今周刊財富管理評鑑、臺灣客服中心評鑑及多元信託創新獎等各大權威獎項肯定，將持續透過領先同業的專業服務及創新智能科技，主動提供客戶有溫度的金融服務、專屬的財富智勝策略和輕鬆的投資體驗，奠定「以未來助未來」的券商領先地位，幫助投資人迎向富足未來。