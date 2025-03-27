高息產品布局最完整、深耕普惠金融有成 中國信託投信奪金鑽獎兩大獎

台北金融研究發展基金會主辦的「第28屆傑出基金金鑽獎」27日舉行頒獎典禮，中國信託投信旗下的中信中國高股息（00882）榮獲「ETF基金獎」；此外，中國信託投信憑藉將 ESG理念融入日常營運，透過金融教育、公益活動與企業營運實踐永續理念，獲頒「永續公益獎」。

中國信託投信總經理陳正華表示，全球ESG浪潮持續推動企業永續經營策略，中國信託投信秉持母公司中國信託金控的永續方針，聚焦金融教育和永續公益兩大領域，並透過多元管道落實普惠金融，期望為台灣社會帶來正面影響。此次為金鑽獎首度設立「永續公益獎」，中國信託投信成為首屆得主，對中國信託投信而言意義非凡，也更加堅定在 ESG領域的長期承諾。未來公司將持續發揮資產管理業者的影響力，開發符合市場趨勢與投資人需求的理財商品，並積極推動普惠金融與ESG理念，為國內金融教育與環境永續貢獻心力。

中國信託投信在ETF市場耕耘多年，陸續推出多檔具前瞻性與市場需求的ETF。此次獲頒ETF基金獎的中信中國高股息（00882），自2021年1月27日成立已逾4年，為目前規模最大、受益人數最多，也是唯一的陸股高股息ETF 。陳正華表示，中國信託投信深知投資人對高股息ETF的需求，也重視風險分散對投資人的重要性，因此積極布建產品線，目前旗下已有台股、日股、陸股，以及布局全球及亞太的高股息ETF，是高股息ETF佈局最完整的投信，提供投資人最多元的選擇。

在金融教育方面，陳正華表示，中國信託投信深知普及投資理財知識的價值，透過投資論壇、直播節目及虛擬網紅（VTuber）等創新形式推廣理財新知。其中，業界唯一的塊狀直播節目「週二 Fund愛講」，以淺顯易懂的方式解讀市場趨勢及分享投資理財觀念。此外也不間斷地舉辦論壇、說明會及投資專書等方式，深根不同投資領域，推動全民投資理財教育。

在永續公益方面，中國信託投信將 ESG理念融入日常營運，連三年舉辦「挑戰 52件愛地球的事」內部活動外，近年也實際投入海洋保育，例如推動海草床復育和鯨豚保育活動，展現對環境永續的承諾。對外方面，公司提前發行永續報告書，並推動性別平等、無障礙設施及視障按摩服務，打造友善且包容的職場環境。

展望未來，陳正華強調，中國信託投信將落實以客戶需求為核心，持續洞察市場趨勢，推出更貼近投資人需求的金融商品，並深化ESG理念，未台灣金融市場與環境永續發展貢獻心力。