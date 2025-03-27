全支付與摩根投信聯手 首創基金配息直接入電支帳戶

繼「電支雞」服務後，全支付再次擴大金融創新版圖。全支付27日宣布與全球資產管理領導品牌摩根投信攜手合作，推出電子支付結合資產管理的新服務，讓用戶能靈活運用基金配息收益。全支付表示，透過這項創新服務，投資人可將配息收益入全支付帳戶，再經由帳戶付款消費日常生活大小事搭配指定行銷活動可再得「全點」（全點1點=1元，可於消費時折抵使用），或亦可再由「電支雞」服務將消費結合小額「零錢存」分散理財風險，創造理財與支付新體驗。

「電支雞」為全支付與好好證券合作推出的基金理財服務，結合整合支付與理財功能，針對投資小白與小資族在消費過程中讓投資與消費並行，提供「零錢存」、「定期存」兩種投資方式，自推出以來持續創下佳績，2024年第4季的成交人數對比第3季新增近萬人，且電支雞用戶平均獲利約10.9%。

摩根投信在地耕耘40年載，是國內首家提供線上基金交易的外資投信公司，提供多樣化的金融產品和服務，透過量化數據與質化專業知識結合，讓客戶都能享受到便利的金融服務，摩根投信董事長唐德瑜表示，「產品」與「客戶」是摩根投信最在乎的兩個關鍵，摩根看到了基金配息的實質需求，此次與全支付攜手合作，推出「收益進帳全支付」創新金融服務，新增全支付作為配息入帳管道之一，將基金配息直接入帳全支付，提升資金使用率，給喜歡配息基金的客戶多一個使用配息的選擇，支付日常消費所需。

全支付總經理游金榮表示摩根為全球值得信賴的投資夥伴，緊貼各大市場脈動，透過與摩根投信合作，首先，可以擴大全支付的用戶基礎；其次，用戶將基金配息轉入全支付後，可望增加消費者黏著度提升全支付的交易額；最後，異業合作的契機有機會促使開發更多針對金融服務的創新功能，提升平台的競爭力。

全支付歡慶新金融服務上線回饋用戶，2025年4月1日至12月31日，全支付會員且為摩根DIRECT投資平台之客戶者，於摩根DIRECT投資平台上完成「收益進帳全支付」綁定，且單月摩根境內基金配息成功入帳全支付帳戶者，次月使用全支付消費單筆滿新台幣500元（含）以上，全支付即回饋500全點（活動僅限摩根境內基金），每月限回饋一次最高500全點，活動期間累積最高可得4,000全點。

舉例來說：

情境A

虎利於2025年4月7日下午4點前新申購–摩根投信指定之相關基金，並且綁定全支付為配息的帳戶，於同年4月基金「配息成功」入帳全支付帳戶（每檔基金收益分配門檻金額請詳閱基金公開說明書），後續（次月）於2025年5月2日至大潤發單筆消費新臺幣$568元，即享500全點回饋，每月限回饋一次最高500全點；反之若於同年4月「未取得」基金配息入帳全支付帳戶，則無法進行消費滿額享全點回饋。

情境B

胖P於2025年3月31日前將原申購–摩根投信指定之相關基金調整綁定全支付為配息的帳戶，於同年4月基金「配息成功」入帳全支付帳戶，後續於2025年5月5日至大潤發單筆消費新臺幣$888元，即享500全點回饋，每月限回饋一次最高500全點；反之若於同年4月「未取得」基金配息入帳全支付帳戶，則無法進行消費滿額享全點回饋。

展望未來，雙方期望藉由此次合作為起點，持續開發更多創新的金融服務功能，讓金融科技深入社會各階層，進一步提升平台競爭力與市場影響力。未來，全支付與摩根投信將攜手為客戶提供更多元且客製化的理財與支付服務，全面滿足不同投資需求，助力用戶實現長期財務目標，打造更智慧、更便利的金融生活。