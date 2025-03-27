國泰人壽「團險自費件網路保險服務」獲准試辦 創團險線上一站式投保

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為幫助企業戶員工更有效直接管理自身及家人的團險保障，國泰人壽首創團險線上一站式投保，並獲准試辦「團險自費件網路保險服務」。企業員工只要下載並打開國泰人壽App，即能在線上完成自己與家人的自費團險加保或續保。這種以B2C模式打造「端到端」的數位服務體驗，適合想為企業員工提供多元且高CP值的團險保障服務的企業主加入，也幫助企業人資提升職場福利與留才效益，試辦期間為4月1日至9月30日，以小規模企業先行試辦。

此項領先業界推出的「團險自費件網路保險服務」，只要企業為員工投保自費件團險，該企業員工即可進入國壽App內的「團險自費數位平台」，依個人需求進行加保或續保。由企業員工自行負擔費用，無須透過企業人資進行相關程序，幫自己與家人團險升級或加保更彈性，也具備「全程零接觸線上完成、24小時快捷服務不打烊、資訊安全滴水不漏」三大特色。

第一，透過數位平台進行投保不僅便捷，也能有效降低個資外洩風險，同時企業無需再安排人員處理繁瑣資料，降低企業人資負擔，全程無需實體接觸。第二，僅需「5個步驟、2個確認」即完成申請：企業員工登入國泰人壽App、完成行動電話號碼驗證或身分證補換發認證、填寫全戶被保險人資料、選擇合適團險方案、填寫付款資料，最後經員工及眷屬均確認投保資料即可完成，操作體驗一致；相較傳統紙本流程，這項服務可24小時隨時隨地進行，讓團險投保更加快速便捷。第三，資安方面，操作過程所檢附的被保險人資料、銀行帳號或卡號、個人健康告知等機敏資料，不會經第三人傳遞；且資料傳輸符合ISO/IEC 27001:2022資訊安全管理系統規範，確保個資不外洩。

有鑑於部分企業會為員工投保團體保險是以全體員工來規劃方案，未能滿足個別員工對特定保障的需求，透過「團險自費件網路保險服務」讓有個別需求或想增加保障的員工，可自主選擇高CP值保障計畫加保；以某家企業員工35歲女性為例，因企業僅提供員工本人團險保障，無家庭成員保障，為增加員工幸福感，企業可與國泰人壽洽談合適自費型保險商品，員工只要透過團險自費數位平台，即可為自己及家人加保含實支實付及癌症險等保障計畫；另一案例，40歲男性公務人員，因公家機關無公費團體保險方案，但機構另有簽約「自費團體保險」，同時有感於心血管疾病逐年增加，為增加家庭保障，亦可透過團險自費數位平台，為自己及家人加保含實支實付及癌症險等保障計畫，每年只要3千多元，相當划算。

此外，國壽持續倡議「讓保戶更健康」的理念，為團險企業客戶設計「FitBack健康吧-企業版」，協助推動職場健康及永續目標；目前有超過30家企業使用、涵蓋員工數逾3萬，員工完成團險投保後，不僅可使用國泰人壽App檢視保險資產與FitBack健康吧等多項服務，打造專屬個人化的數位服務體驗，更可協助企業增強員工凝聚力與工作滿意度。「FitBack健康吧」透過遊戲化設計和結合外溢保單的激勵機制，讓保戶在提升健康的同時，還能享有專屬福利，實現健康與福利的雙重價值。

國泰人壽自2022年推出健康藍圖以來，不僅關注國人身心、社會與財務健康，更著重事前預防與保障觀念，結合商品、平台、服務與真人關懷，打造有效、可持續發展的健康促進方案；同時定期透過多元運動與健康促進任務，勇敢創新、突破框架，發揮「讓健康有力於你」的影響力，協助客戶實踐健康生活，邁向有品質的健康狀態，實踐「Better Together 共創更好」的理念。

保險 國泰人壽

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