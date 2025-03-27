聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華銀行獲准申設印度孟買分行 強化南向金融版圖

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華銀行擬向印度金融主管機關申請設立印度孟買分行，已於3月25日獲金管會核准。圖／國泰金控提供
國泰世華銀行擬向印度金融主管機關申請設立印度孟買分行，已於3月25日獲金管會核准。圖／國泰金控提供

為擴大海外布局，滿足台資企業跨境金融需求，國泰世華銀行擬向印度金融主管機關申請設立印度孟買分行，已於3月25日獲金管會核准，有望設立第一個在南亞區域的海外據點，將海外營業據點拓展至第12個地區，海外據點達68處。此舉不僅推進國泰世華銀行亞洲金融版圖的策略布局，更進一步強化對台商在印度投資發展的金融支援，也朝成為亞洲區域銀行目標前進，為客戶打造更完善的跨境金融服務網絡。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「印度是世界第五大經濟體，也是全球經濟增長引擎之一。印度憑藉豐沛的市場潛力與發展機遇，正成為國際金融服務的重要新熱點。為滿足台商供應鏈布局，國泰世華銀行秉持『以客戶為中心』理念，積極拓展國際業務網絡。希望憑藉多年深耕海外市場的實戰經驗，為台商提供全方位的金融服務，同時與印度當地企業建立合作關係，促進區域經濟繁榮與發展。」

根據經濟部國際貿易署統計 ，2024年台灣及印度的雙邊貿易總額達到106.09億美元，年增率達29%，創下歷史新高。依經濟部統計資料顯示，至2024年上半年累計在印度投資台商約250家 。未來若獲印度金融主管機關核准設立分行，國泰世華孟買分行將重點提供企業金融、貿易融資、跨境及外匯業務服務，確保台灣與印度企業客戶享有完整、便捷的金融解決方案。本次獲准申設孟買分行，不僅彰顯了國泰世華銀行穩健的經營實力與國際拓展能力，也充分展現出助力企業跨境發展的堅定企圖心。

國泰世華銀行近年持續強化海外據點的協作與資源整合，於大中華及東南亞市場已有堅實佈局，香港、新加坡、越南、馬來西亞、緬甸、菲律賓及寮國皆設有分行；大陸、柬埔寨設有子行；越南擁有合資銀行，泰國與印尼亦設有辦事處。繼去年締造優異獲利表現，今年將持續提升海外資源佈署力度，密切關注供應鏈移轉趨勢，深化東協與南亞市場的業務發展。

印度 國泰世華 華銀

延伸閱讀

中日印度股 長線釣大魚

非投等債、新興主權債 搶鏡

印度伺服器呆帳 華碩：客戶積欠的貨款已支付

印度盼與中國和解 鬥爭中關係有改善

相關新聞

國泰世華銀行獲准申設印度孟買分行 強化南向金融版圖

為擴大海外布局，滿足台資企業跨境金融需求，國泰世華銀行擬向印度金融主管機關申請設立印度孟買分行，已於3月25日獲金管會核...

新台幣貶0.6分 收33.103元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收33.103元，貶0.6分，成交金額8.86億美元

賞櫻必備！將來銀行攜中華電、兆豐產推一站式旅平險

為迎接即將到來的清明連假及日韓櫻花季，將來銀行宣布，4月起透過中華電信App或官網申辦國際漫遊時，投保將來銀行一站式旅平...

台遭列骯髒15國…立委「新台幣匯率升值抵銷貿易順差」構想 央行這麼說

台灣可能遭列「骯髒15國」，引起金融市場關注，立委賴士葆27日拋出構想，「新台幣匯率升值10%，對美貿易順差就會降低10...

立委促公股投信4併1 財長：3個月提出效益評估

為引資投入公共建設，金管會放寬相關法規。立委今天指出，此政策需要投信業協助推動，認為4大公股投信應透過整併壯大規模。財政...

金銀併又一樁 凱基金控：不只考慮一家

繼永豐金控併購京城銀行之後，金融市場又傳出「金銀併」個案，主角是凱基金控和安泰銀行。知情人士透露，凱基金控和安泰銀行的併...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。