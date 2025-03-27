國泰世華銀行獲准申設印度孟買分行 強化南向金融版圖

為擴大海外布局，滿足台資企業跨境金融需求，國泰世華銀行擬向印度金融主管機關申請設立印度孟買分行，已於3月25日獲金管會核准，有望設立第一個在南亞區域的海外據點，將海外營業據點拓展至第12個地區，海外據點達68處。此舉不僅推進國泰世華銀行亞洲金融版圖的策略布局，更進一步強化對台商在印度投資發展的金融支援，也朝成為亞洲區域銀行目標前進，為客戶打造更完善的跨境金融服務網絡。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「印度是世界第五大經濟體，也是全球經濟增長引擎之一。印度憑藉豐沛的市場潛力與發展機遇，正成為國際金融服務的重要新熱點。為滿足台商供應鏈布局，國泰世華銀行秉持『以客戶為中心』理念，積極拓展國際業務網絡。希望憑藉多年深耕海外市場的實戰經驗，為台商提供全方位的金融服務，同時與印度當地企業建立合作關係，促進區域經濟繁榮與發展。」

根據經濟部國際貿易署統計 ，2024年台灣及印度的雙邊貿易總額達到106.09億美元，年增率達29%，創下歷史新高。依經濟部統計資料顯示，至2024年上半年累計在印度投資台商約250家 。未來若獲印度金融主管機關核准設立分行，國泰世華孟買分行將重點提供企業金融、貿易融資、跨境及外匯業務服務，確保台灣與印度企業客戶享有完整、便捷的金融解決方案。本次獲准申設孟買分行，不僅彰顯了國泰世華銀行穩健的經營實力與國際拓展能力，也充分展現出助力企業跨境發展的堅定企圖心。

國泰世華銀行近年持續強化海外據點的協作與資源整合，於大中華及東南亞市場已有堅實佈局，香港、新加坡、越南、馬來西亞、緬甸、菲律賓及寮國皆設有分行；大陸、柬埔寨設有子行；越南擁有合資銀行，泰國與印尼亦設有辦事處。繼去年締造優異獲利表現，今年將持續提升海外資源佈署力度，密切關注供應鏈移轉趨勢，深化東協與南亞市場的業務發展。