富蘭克林獲傑出基金金鑽獎 立26年連續得獎不中斷紀錄

第28屆傑出基金金鑽獎3月27日揭曉得獎名單，常勝軍富蘭克林今年以「富蘭克林坦伯頓生技領航基金」掄獎，也是該基金第三度獲獎肯定，並創下集團在台灣連續26年得獎不中斷的標竿紀錄。

2024年下半年來表現一度落後的生技股，年初迄今急起直追，成為美股中少數聲勢持續上看的族群，富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅(Evan McCulloch)表示，四大原因持續看好生技股，包括具備強勁基本面、估值接近歷史新低水準、長期資產支持及未滿足需求仍多，且目前川普政策尚未有重大政策改變，預期今年可望出現溫和正報酬，部分個股有超額報酬機會。

該基金以四大優勢精準發掘生技產業利基，一是以美國為主：看好美國生技產業發展相對成熟、技術領先，且有頂尖人才與創投資金支持；二是橫跨市值的平均投資法：大型股產品線多元、營運穩健，中小型股多題材、潛在爆發力強，基金由下而上篩選具競爭優勢、龐大市場機會與強大知識財產權的標的；三是聚焦生技公司，鎖定專門投資於生物技術、新興製藥、生命科學工具、分子診斷領域；四是地利之便，擁有位於加州生技灣區的專家團隊為奧援，可快速掌握產業最新脈動。

此外，全球人口高齡化、人均壽命更長的趨勢，也為藥品支出提供穩定需求，透過富蘭克林坦伯頓生技領航基金得獎團隊的操盤管理，定期定額且長期持有，參與生技產業多元而廣泛的商機。

今年獲獎的富蘭克林坦伯頓生技領航基金，著眼在全球高齡化之下，對醫療生技相關產業的正向發展與長期性需求，無論是績效表現或是佈局的產業面向，都證明是一檔值得投資人長期持有的優質基金。

富蘭克林以穩健且類型多元化的優質基金，積極為投資人接軌全球財富機會，迄今在國內四大基金獎已創下連續26年得獎不中斷、累積總得獎數317座的里程碑，現階段總代理與可供銷售、顧問服務的基金數達107檔（截至2025/2月底），基金類型涵蓋平衡型、債券、股票及單一產業等，歷年來獲基金獎評選單位諸多肯定，顯見全方位投資專家的實力。

面對接下來的市場走勢，富蘭克林證券投顧表示，因應累積兩年多來的漲勢以及川普關稅政策的不確定性，今年佈局應更重視多元分散及留意收益的重要性，建議以美國股債平衡型、美國非投資級公司債券型與精選收益複合債券型基金為核心，先穩固收益以緩衝市場下檔風險，股票部位，繼續定期定額科技型基金之外，應增加公用事業等防禦性題材，而先前表現落後的生技產業亦可值得酌量配置，分享補漲與長期正向的後市。