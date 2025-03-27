金管會核准林玉珠擔任瑞銀資產管理台灣區總經理

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

瑞銀委任林玉珠擔任瑞銀資產管理台灣區總經理，並已取得金管會核准，即日生效。林玉珠將負責制定和推動瑞銀資產管理在台灣的業務策略，促進在台灣市場的蓬勃發展。此外，她將繼續兼任瑞銀資產管理台灣區財富管理和通路客戶主管。

瑞銀資產管理亞太區聯席主管及財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi表示：「林玉珠女士在台灣市場擁有豐富的經驗，特別是在開發新業務方面展現出卓越的領導能力與前瞻思維。她是一位以客戶為中心的領導者，將與我們全球各部門密切合作，以結合瑞銀的全球規模與在地專業，發揮銀行業務一體化的優勢，為投資人引進兼具瑞銀傳統嚴謹管理與創新設計的金融商品，並提供全方位的理財服務。」

去年7月，林女士成功與台灣一家頂尖的證券公司合作，引進瑞銀理財規劃平台UBS Partner，為台灣導入國際領先的資產管理能力，包括增強投資機會識別、投資組合品質檢查和投資分析服務。

林玉珠在金融行業擁有超過25年的經驗，銷售和關係管理方面表現卓越。她於2016年加入瑞銀資產管理，此前曾在富邦投信、德意志銀行和匯豐銀行等大型國際金融機構擔任重要職位，涵蓋基金管理、產品開發、投資分析和財富管理等領域。林玉珠持有英國諾丁漢大學財務管理研究所碩士學位。

瑞銀 財富管理

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