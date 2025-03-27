DeepSeek顛覆全球科技格局 群益證邀專家解析中國科技股投資機會

杭州AI黑馬DeepSeek橫空出世，以「低成本、高性能」的生成式AI技術，在全球科技業掀起一場前所未有的紅色風暴！恆生科技指數年內狂漲3成。為協助投資人把握今年股市「東升西降」與資產重分配的投資契機，群益金鼎證券（6005）於3月27日舉辦「中國科技論壇」閉門研討會，邀請業界重量級專家，深入挖掘中國大陸科技巨頭價值重塑的投資密碼。

對於大陸科技股今年逆風高飛的表現，群益上海資深電子研究員朱吉翔在報告中表示，市場過去普遍認為，大陸科技企業技術創新能力不強，而DeepSeek的推出，縮小了全球資本對中外科技的預期差。

朱吉翔分析，大陸已經湧現出一批比肩西方科技巨頭的企業。騰訊、阿里巴巴、小米、中芯國際、比亞迪、寧德時代、美團等巨頭在各自領域取得令人矚目的成就。此外，宇樹、大疆、Deepseek、華為等尚未上市的企業也展現出驚才絕艷的實力。此外，大陸每年科學專長的畢業生數量是美國的四倍以上，人才資源極其充足，且大陸還擁有強大的製造業基礎和政府的大力支持。三重優勢下，大陸有望在全球科技競爭占據越來越重要的地位。

DeepSeek效應推動大陸科技板塊漲勢亮眼，群益投顧資深研究員曾馨玉看好陸港資金行情啟動，科技先行，內需消費與地產族群有望補漲。曾馨玉指出，疫情後，中國儲蓄存款上升8%，若儲蓄存款每下降1%，約可釋放3兆人民幣資金進入市場，為股市注入強勁動力，陸港股市將迎來價值重估行情。

大陸官方已將提振消費列為今年的首要任務，第2季消費政策出籠下，家電、汽車、電子及育兒等消費板塊有望接棒反攻。同時，房市去庫存政策可促進剛性需求復甦，房地產與銀行股也迎來評價面修復的機會。

復華投信中國5G ETF經理人吳允翔也看好大陸AI發展長期能與美國分庭抗禮。隨著AI正加速從雲端向移動終端落地，且中國在自動駕駛、人形機器人等物理AI領域展現強大優勢，中國科技股有機會複製美國AI族群近年來的驚人漲勢。吳允翔強調，AI發展仰賴強大的基礎設施支持，5G和6G通信技術至關重要，如智能交通、智能城市等領域，需廣泛連接數據並快速傳輸、處理，以支持邊緣計算，而在工業控制、遠程手術等領域，則依賴5G極低延遲的特性，所以看好5G設備、光通訊、伺服器網路連接等族群的成長空間非常巨大。

這次論壇為群益證的貴賓客戶帶來了深入的大陸科技產業趨勢與市場洞見。群益證致力於協助客戶掌握最新的投資趨勢，並在瞬息萬變的市場中，持續秉持專業分析和貼心服務的信念，努力成為客戶最可靠的「財富創造者」與「健康陪伴者」，共創投資佳績。