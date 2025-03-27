摩根投信開啟全新「收益進帳全支付」金融服務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
前摩根投信適用於【收益進帳全支付】服務的基金列表(資料來源：摩根投信)
前摩根投信適用於【收益進帳全支付】服務的基金列表(資料來源：摩根投信)

配息型基金是台灣投資人最喜歡的投資商品之一，它們定期帶入現金流的特性，一方面滿足投資人提前落袋為安的預期，另一方面也可以用來支應每月生活所需。摩根投信深知投資人的實際需求，加上看到國人日常生活消費上廣泛使用電子支付的趨勢，因此，摩根投信將自4月起與全支付共同合作，推出創新金融服務「收益進帳全支付」，開啟基金配息入帳新選擇，新增全支付作為配息入帳管道之一，成為市場上第一家可選擇將基金配息直接入帳到全支付的基金公司。這項服務有助投資人更靈活地運用基金投資配息收益，提升日常生活的便利性與品質，實現理想生活。

摩根投信董事長唐德瑜表示，今年是摩根資產管理在台灣服務投資人滿40周年，「產品」和「客戶」是摩根最在乎的二個關鍵，只有推出好產品和服務、而且讓客戶滿意，是我們永續發展的關鍵。摩根是第一家提供線上基金交易的外資公司，且自2023年起推出一系列數位級別基金，一直致力於提供多樣化的創新金融產品和服務，讓每個人都能享受到便利的金融服務。

今年，摩根投信更進一步看到基金配息後的實質運用需求，決定與電子支付業者 – 全支付攜手合作，推出「收益進帳全支付」創新金融服務，新增全支付作為配息入帳管道之一。唐德瑜說，摩根投信成為市場上第一家可選擇將基金配息直接入帳到全支付的基金公司，此舉將讓配息方式更靈活多元，幫助大家更有效地管理資金，提升資金使用效率。

全支付總經理游金榮指出，全支付在市場上有超過530萬的用戶，而摩根資產管理則是耕耘台灣投資市場40年的業者，這次雙方決定合作，主要是因為全支付和摩根都以客戶需求為上，希望不論推出的產品或服務，都是能夠讓更客戶更方便，因此，站在這樣的共同信念上，決定共同攜手推出「收益進帳全支付」的創新金融服務。

全支付和摩根的異業合作，可以說是強強聯手，增強雙方的品牌影響力。游金榮說，對全支付來說，透過本次與摩根合作，首先，可以擴大全支付的用戶基礎；其次，用戶將基金配息轉入全支付後，可望增加消費者黏著度提升全支付的交易額；最後，異業合作的契機有機會促使開發更多針對金融服務的創新功能，提升平台的競爭力。

游金榮說，這也是全支付第一次和基金公司合作將基金配息入帳到全支付同時也是業界首創；因此，為了回饋客戶而提供優惠，凡是在2025年4月1日至12月31日完成「收益進帳全支付」綁定，且單月摩根境內基金配息成功入帳全支付帳戶者，次月使用全支付消費單筆滿新台幣500元(含)以上，全支付即回饋500全點，活動期間累積最高可得4,000全點。根據晨星統計，2月國內投信主動式共同基金(不含ETF)配息金額為新台幣43億元，顯示台灣投資人對配息型基金的喜愛。

摩根投信台灣個人業務部主管林育人表示，為了解民眾對每月對配息收益的期待和用途，在去年進行網路調查，詢問民眾對理想生活目標及對每月現金流的期待，結果顯示有超過八成的民眾希望每月的現金流可應援日常生活消費(每月1,000元~5,000元)，其餘兩成存起來另做打算(每月3,000元~15,000元) 。

林育人說，看見許多民眾希望將每月的現金流用於日常生活消費，這正是推出「收益進帳全支付」服務的初衷，希望藉此協助大眾活化現金流，加速實現簡單又方便的理想生活。

台灣民眾對每月現金流的期待(資料來源：摩根投信活動之網路調查)
台灣民眾對每月現金流的期待(資料來源：摩根投信<2024年理想生活加速器試算>活動之網路調查)

全支付 摩根投信 配息

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