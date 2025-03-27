元富證券榮獲《財訊》財富管理三大獎項

新光金控旗下元富證券榮獲2025財訊財富管理大獎「最佳財富增值獎」、「最佳金融服務創新獎」及「最佳永續推動獎」三獎殊榮，顯示元富證券在財富管理表現，以及數位創新、永續推動等成果深獲評審肯定。頒獎典禮於27日在台北晶華酒店舉行，由元富證券總經理張清發、財富管理部副總經理林俊桐、數位金融部副總經理簡銘宏代表受獎。

元富證券最引以為傲的全方位財富管理平台，一直是客戶最滿意的優質服務。元富積極創新發展金融數位服務，提供多元金融商品供投資人選擇。於國人最常投資之共同基金方面，元富提供證券商最完整的前收級別、後收級別系列基金、海外股票、海外ETF、海外特別股；在結構型商品方面，更涵蓋市場各大投行的各式樣態，商品線廣且兼具深度，滿足客戶多元配置需求。另外，元富嚴守商品KYP審查，對於上架的商品，先行審核其安全性、發行機構的穩定性、是否提供流動性及收費合理性；並監控商品的波動、發行機構的財富風險，以及在重大事件影響下進行商品動態調整，目的協助客戶降低曝險、穩健投資。近年來，元富證券更導入ESG永續配置概念，嚴選永續商品、綠色商品，建置ESG與綠色債券專區、境內外ESG基金專區，在投資商品上均為客戶嚴守把關。

在服務創新領域上，對元富來說，創新不僅是推出新技術或產品，更重要的是從使用者角度出發，理解投資人在投資過程中的需求與痛點。秉持這樣的理念，元富自建「好富投App」，推出多項特色功能服務。如提供可轉債選擇權（CBO）交易，是少數提供此類電子交易的券商之一；首創策略當沖功能「聰明沖」，三階段沖銷保護機制，協助投資人鎖住獲利、控制風險；擁有462種個性化選股策略，並導入大數據AI分析與個股健診，快速評估個股潛力與市場趨勢；「存才富存股平台」可自由選擇扣款日期及上市櫃任何標的，更加值擴建「自動加減碼」功能，根據大盤指數自動調整投資額度，提升存股的績效。元富亦發現年輕世代對於API交易的需求日益增加，率先推出即時行情撮合模擬交易平台，並在API元件上進行更多完善設計。元富「好富投App」自推出以來，廣受投資人喜愛，不僅獲得iOS Store 4.8顆星的高度評價，更取得經濟部智慧財產局核准的12項新型及設計專利的好成績。

於永續推動的展現，元富證券以「普惠金融」為目標，多年來積極投入金融教育。在執行校園金融教育活動中，元富看見年輕學子金融知識與投資理財的需求，2024年推出《高中生財要學》YT頻道節目，從貼近年輕族群的理財情境出發，以學生視角探討投資。節目中更邀請曾參與投資競賽的獲獎同學分享感想，透過實例與時事的生動剖析，有效解決新手投資者的各類疑惑。元富證券從本業出發，朝永續發展邁進，《高中生財要學》成功幫助投資新鮮人在初期就建立理財規劃的概念，包括如何管理資金、制定投資計畫與認識市場運作原理，此舉不僅為青年學子的未來財務穩定打下基礎，更有助於減少因經濟問題導致的社會負擔，亦展現元富實踐聯合國永續發展目標「SDG4優質教育」，積極推廣金融教育、發揮社會影響力的重要成效。未來，元富將持續透過創新、豐富且多元的活動，共享資源，落實普惠金融。