板信銀總經理徐樹人請辭 前土銀國手曾學智暫代總座

板信銀行（5862）27日公告總經理徐樹人請辭，據悉，徐一年任期屆滿以身涯規劃為由向董事會請辭，目前總經理由該行資深副總經理曾學智暫代，曾學智去年從土銀退休，今年到板信任職，也是董事長謝娟娟的老部屬。

板信銀行董事會於26日同意徐樹人辭任總經理，新任人選尚未確定，待董事會及主管機關通過任命後再行公告。在新總座上任前，由曾學智暫代。

曾學智過去是土銀羽球隊國手出身，曾擊敗過歐洲雙打第一，17歲就進土銀，羽球隊退役之後轉任行員，一路從基層歷練，曾任分行經理、總行企金部經理、董事會主秘、副總經理並督導最重要的企金業務，是台灣所有運動國手退役後轉任金融業的最高級別，去年1月從土銀退休，今年便轉戰板信。

徐樹人在2024年4月上任，先前於紐約梅隆銀行擔任董事總經理及亞太區主管，並曾任職於荷蘭銀行及西德意志銀行，外商經驗豐富。

板信銀2024年稅後純益16.9億元，每股稅後純益（EPS）0.92元，較上年度持平。