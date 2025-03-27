快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

板信銀總經理徐樹人請辭 前土銀國手曾學智暫代總座

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

板信銀行（5862）27日公告總經理徐樹人請辭，據悉，徐一年任期屆滿以身涯規劃為由向董事會請辭，目前總經理由該行資深副總經理曾學智暫代，曾學智去年從土銀退休，今年到板信任職，也是董事長謝娟娟的老部屬。

板信銀行董事會於26日同意徐樹人辭任總經理，新任人選尚未確定，待董事會及主管機關通過任命後再行公告。在新總座上任前，由曾學智暫代。

曾學智過去是土銀羽球隊國手出身，曾擊敗過歐洲雙打第一，17歲就進土銀，羽球隊退役之後轉任行員，一路從基層歷練，曾任分行經理、總行企金部經理、董事會主秘、副總經理並督導最重要的企金業務，是台灣所有運動國手退役後轉任金融業的最高級別，去年1月從土銀退休，今年便轉戰板信。

徐樹人在2024年4月上任，先前於紐約梅隆銀行擔任董事總經理及亞太區主管，並曾任職於荷蘭銀行及西德意志銀行，外商經驗豐富。

板信銀2024年稅後純益16.9億元，每股稅後純益（EPS）0.92元，較上年度持平。

土銀 樹人

延伸閱讀

證交所打詐影片 揭露六手法

「運動在南科」今3千多人響應 羽球金牌國手李洋秀球技

土銀積極海外拓點 東京分行力拚今年底成立

網球／遭驗出禁藥成分 奧運國手曹家宜3月1日自請停賽

相關新聞

新台幣貶0.6分 收33.103元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收33.103元，貶0.6分，成交金額8.86億美元

賞櫻必備！將來銀行攜中華電、兆豐產推一站式旅平險

為迎接即將到來的清明連假及日韓櫻花季，將來銀行宣布，4月起透過中華電信App或官網申辦國際漫遊時，投保將來銀行一站式旅平...

台遭列骯髒15國…立委「新台幣匯率升值抵銷貿易順差」構想 央行這麼說

台灣可能遭列「骯髒15國」，引起金融市場關注，立委賴士葆27日拋出構想，「新台幣匯率升值10%，對美貿易順差就會降低10...

立委促公股投信4併1 財長：3個月提出效益評估

為引資投入公共建設，金管會放寬相關法規。立委今天指出，此政策需要投信業協助推動，認為4大公股投信應透過整併壯大規模。財政...

金銀併又一樁 凱基金控：不只考慮一家

繼永豐金控併購京城銀行之後，金融市場又傳出「金銀併」個案，主角是凱基金控和安泰銀行。知情人士透露，凱基金控和安泰銀行的併...

融資租賃業最快8月底納管

金管會主委彭金隆昨（26）日說，四家上市櫃的融資租賃公司，最快8月底將納管《金保法》，第二階段是國銀轉投資14家租賃子公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。