將來銀行攜中華電、兆豐產 推一站式旅平險

純網銀將來銀行與中華電信（2412）合作，4月起透過中華電信App或官網申辦國際漫遊時，投保將來銀行一站式旅平險成功，不僅最高可獲Hami Point 150點，旅遊保障內容還可「自選搭配」，無論是否投保食物中毒、行動電話被竊等風險，或是提高旅行不便的理賠金額，均可一指便捷完成。

為迎接即將到來的清明連假及日韓櫻花季，將來銀行宣布，4月起至6月底止，凡於中華電信App或官網申辦國際漫遊時，線上投保將來銀行一站式旅平險保費滿888元，即可獲中華電信Hami Point 100點，若是中華電信VIP黃金卡以上等級會員，還可額外獲得50點，最高可獲150點。

將來銀基於Open Banking理念而推出此項金融服務，據統計，自今年初上線服務至今短短兩個月內，已有約7,000名國人透過中華電信手機App或官網辦理將來銀行一站式旅平險，當中更有近7成是五年級、六年級、七年級生，顯示透過將來銀行、中華電信與兆豐保險的三方合作，成功將行動金融擴及至千禧世代及X世代。

將來銀行指出，將來銀行存戶逾6成係20～40歲等數位化程度較高的青壯族群，本次透過主打更簡便的流程，將金融服務嵌入至中華電信App及官網，進而擴大數位金融使用族群、落實普惠金融的成效遠超乎預期，尤其逾半用戶都是在出發當天、或是前一天同步完成海外漫遊及旅平險的申請，更凸顯數位金融服務的即時性及便利性，有效使國人在登機前就能以手機快速完成自選保障。