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易安網串連 Autopass 快速通打造車主輕鬆投保平台

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭（8044）轉投資線上保險平台易安網宣布與智慧行車體驗整合商Autopass合作，開創異業深度整合新模式，積極進軍出行生態圈。易安網提供數位保險服務，與全台多家保險公司串聯，僅需註冊一次，便能快速比價並投保多家保險商品。

Autopass會員無需註冊或額外填寫車籍資料，快速獲取量身定製的保險方案，無痛試算保費並一鍵完成投保。易安網與Autopass聯手打造從「出行」到「出險」方便又令人安心的一站式數位化體驗。

易安網指出，過去車主投保要手動填寫繁瑣的資料，流程繁複，若資料遺漏或錯誤，更可能影響進度，讓投保流失率高達52%。此次與Autopass合作，透過數據串聯，車主無需輸入車籍資料即可完成保費試算與投保，真正實現保險與行車場景的無縫整合。

易安網總經理王定凱表示，目標是讓投保像停車繳費一樣直覺。憑藉易安網在網路投保領域的專業優勢，結合Autopass車主服務的深厚基礎，雙方攜手打造更順暢、完整的數位保險體驗，讓保險真正成為日常行車生活的一部份。

易安網過去一年網路投保業務突破10萬件，實現超過1億元的保費收入，顯示市場對純線上投保模式的高度接受度。平台持續優化服務，提升投保流程的效率與透明度，吸引更多人選擇易安網作為保險平台。藉由這次合作，將保險服務直接嵌入智慧行車體驗平台，預計讓Autopass的百萬會員同步串聯保險服務，為車主帶來更智慧、全面的汽機車保險體驗。

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