台遭列骯髒15國…立委「新台幣匯率升值抵銷貿易順差」構想 央行這麼說

台灣可能遭列「骯髒15國」，引起金融市場關注，立委賴士葆27日拋出構想，「新台幣匯率升值10%，對美貿易順差就會降低10%」，可藉此平衡美台之間的貿易，此舉是否可行？對此，央行副總裁朱美麗回應，「對進口貿易而言，確實是這樣，但也要考慮金融市場的穩定性，因為會引起資金移動，這也是我們要考量的重點。」

朱美麗今天赴立法院財委會報告，立委賴士葆詢問，「新台幣匯率升值10%，對美貿易順差就會降低10%，央行認為是否可行？」

朱美麗回應，「對進口貿易而言，的確是這樣，但也要考慮金融市場的穩定性，因為會引起資金移動，這也是我們要考量的重點。」

立委賴士葆追問，「反正美國總統川普是希望美元弱勢、其他國家的貨幣不要貶值」，朱美麗回應，川普政策具有不確定性，例如他希望美元利率要維持比較高的水準，就會變成美元升值（註：意即會導致新台幣等其他貨幣貶值）。

對於近期新台幣匯率走勢趨貶，朱美麗表示，新台幣匯率是由市場供需決定，央行只有在有突發因素，考慮到穩定性會進場調節；近期影響資金移動的主因是，美股與台股之間的連動性，且外資把過去的獲利匯了一大部分出去。

立委賴惠員追問，未來新台幣匯率是偏升或偏貶？朱美麗表示，「外資的資金移動也會受到市場波動影響而跟著調整，最近波動比較大是因為外資匯出，但外資也可能反過來匯進台灣，到那時候，整個匯市的方向又會相反，新台幣匯率很難說一定會貶值或升值。」